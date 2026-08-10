Un juez federal ordenó el cambio de medidas cautelares contra Brenda Quevedo en el caso Wallace, por lo que le dieron prisión domiciliaria y le retiraron el brazalete electrónico que portaba.

El proceso en libertad de Brenda Quevedo se llevará como parte del caso que lleva 18 años de juicio por el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace.

El cambio de medidas cautelares a Brenda Quevedo fue el solicitado por su abogado.

Brenda Quevedo va a prisión domiciliaria por temas de salud

La decisión de otorgar prisión domiciliaria a Brenda Quevedo se dio luego de más de 15 años de estar en prisión preventiva.

El abogado argumentó que su comportamiento ha sido respetuoso y que enfrentaba distintos padecimientos de salud requiere atención médica especializada.

La familia Wallace y la Fiscalía General de la República (FGR) se pronunciaron contra la decisión, y aseguraron que a pesar de la muerte de Isabel Miranda de Wallace, no se elimina el riesgo para otros familiares.

Brenda Quevedo tendrá prisión domiciliaria y custodia de la Guardia Nacional

La decisión del Primer Juzgado en Materia Penal en la Ciudad de México incluye importantes restricciones.

Entre las restricciones dictadas se le impedirá a Brenda Quevedo salir de la zona conurbada de la Ciudad de México y tener custodia permanente de la Guardia Nacional.

De la misma manera deberá presentarse a firmar cada cuatro meses y debe evitar acercarse a la parte acusadora.

En caso de que quiera salir del país deberá solicitar autorización judicial.