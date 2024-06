Un juez ordenó la liberación de Brenda Quevedo, luego de que pasó 15 años en prisión preventiva y sin sentencia por el caso Isabel Wallace, donde se señala el presunto secuestro de Hugo Wallace Miranda.

La resolución del juez señala que Brenda de Quevedo, presa desde 2007 en Estados Unidos y extraditada a México en 2009, deberá continuar su proceso en arraigo domiciliario.

Cabe destacar que el Caso Isabel Wallace, el cual señalan por tener múltiples inconsistencias y arbitrariedades, es vigente desde 2005, cuando ocurrió el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda.

No obstante, las detenciones y procesos en contra de los presuntos involucrados han sido señalados por tortura y más violaciones a los derechos humanos.

Brenda Quevedo seguirá su proceso en libertad en el Caso Isabel Wallace

El juez de Distrito Primero de Distrito de Procesos determinó que la prisión preventiva contra Brenda Quevedo Cruz quede sin efecto, y se cambie su medida cautelar a arraigo domiciliario con vigilancia.

La decisión del juzgador se da debido a que Brenda Quevedo se encuentra presa en México desde septiembre de 2009, señalada por su presunta participación en el secuestro del hijo de Isabel Wallace Miranda.

No obstante, pese a estar presa en México desde 2009, la señalada no ha recibido sentencia por parte de las autoridades, y la prisión preventiva en su caso no es proporcionada ni adecuada, “toda vez que no existe una necesidad actual y real para que continúe”.

En ese sentido, el juez determinó que Brenda de Quevedo seguirá su proceso en arraigo domiciliario , con vigilancia de la Policía Federal Ministerial, y el uso de un localizador electrónico.

La mujer aprehendida a sus 24 años de edad en Kentucky, Estados Unidos, también tiene prohibido salir sin autorización judicial de la zona conurbada de la Ciudad de México (CDMX) y el país, y comunicarse a Isabel Miranda de Wallace, víctima indirecta del presunto secuestro y homicidio de su hijo, Hugo.

Isabel Miranda de Wallace se pronuncia por liberación de Brenda Quevedo

Ante el cambio de medida cautelar en contra de Brenda Quevedo, Isabel Miranda de Wallace, madre del presunto secuestrado y asesinado, se pronunció en contra de los jueces.

En entrevista, Isabel Miranda, quien tuvo una gran participación en la investigación de los delitos en contra de su hijo, así como los señalamientos de los detenidos, dijo que Br enda Quevedo no puede salir de prisión.

La mujer aseguró que Brenda Quevedo es señalada por los delitos de delincuencia organizada, delito que amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que no pueden cambiar la medida en su contra.