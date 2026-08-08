El juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México ha terminado el arraigo domiciliario de Brenda Quevedo a 18 años del Caso Wallace.

Luego de que su defensa solicitó el cambio de medidas cautelares, tras el cambio de panorama con la muerte de Isabel Miranda de Wallace, madre de Hugo Alberto Wallace, que ya no lo hacía imputable, pues entre las medidas tenía prohibición de acercarse a sus acusadores.

Tras la decisión del juez, queda Brenda Quevedo libre del arraigo domiciliario, custodia permanente de la Guardia Nacional, brazalete electrónico, no acercarse a la parte acusadora y prohibición de salir de la zona conurbada o del país.

El arraigo domiciliario de Brenda Quevedo se le había impuesto como medida cautelar desde junio 2024 y paso 15 años recluida en prisión preventiva.

Fiscalía rechaza terminó de arraigo domiciliario de Brenda Quevedo por caso Wallace

Ante un caso que aún no se resuelve la Fiscalía General de la República (FGR) y los asesores jurídicos de la familia Wallace rechazaron el término del arraigo domiciliario de Brenda Quevedo.

Con ello, la defensa del caso Wallace argumentó que pese a la muerte de Isabel Wallace, la familia permanece en riesgo.

Así como también alertaron riesgo de fuga, tras recordar que Brenda Quevedo huyó de la orden de aprehensión girada en su contra, y por lo que fue detenida en Estados Unidos.