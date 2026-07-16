La presidenta Claudia Sheinbaum realizó tres compromisos para atender el caso Brenda Quevedo y su relación con el caso Wallace por el que lleva 19 años en prisión.

De acuerdo con la presidenta, el caso será analizado por Luisa María Alcalde y la Secretaría de Gobernación, así como por la Fiscalía General de la República (FGR).

Cabe señalar que el grupo de trabajo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidos (ONU) pidió al gobierno mexicano la inmediata liberación de Brenda Quevedo luego de reconocer que fue víctima de tortura.

Caso Wallace: Los 3 compromisos de Sheinbaum para Brenda Quevedo

Claudia Sheinbaum se comprometió a revisar el caso de Brenda Quevedo, quien fue detenida por la muerte de Hugo Alberto Wallace hace casi 19 años sin que haya recibido una sentencia.

Desde su conferencia mañanera del 16 de julio de 2026, Claudia Sheinbaum se comprometió a:

Luisa María Alcalde revise el caso junto a la Secretaría de Gobernación y la subsecretaría de Derechos Humanos. Hablar con Ernestina Godoy para que dé audiencia a las abogadas de Brenda Quevedo. Llamado al tribunal de Disciplina del Poder Judicial para la revisión del juez en el caso Wallace.

Asimismo, Claudia Sheinbaum señaló que si en la revisión del caso se determina que existió violación a los derechos humanos de Brenda Quevedo, se atienda.

Esto no ha significado una mejor calidad de vida para Brenda Quevedo pues en febrero de 2026 sufrió de una hemorragia fuerte, presuntamente causada por miomas.