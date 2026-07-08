Un Tribunal Colegiado ordenó liberar a Jorge Antonio Sánchez, presunto segundo tirador de Luis Donaldo Colosio.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito decidió por unanimidad el revocar el auto de formal prisión, durante la sesión del pasado 30 de junio, por falta de pruebas.

Esto en respuesta al recurso de apelación de Jorge Antonio Sánchez Ortega interpuesto en noviembre de 2025 contra la Fiscalía General de la República (FGR).

Caso Colosio: Jorge Antonio Sánchez, presunto segundo tirador, quedará libre

El Tribunal Colegiado ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez, presunto segundo tirador en el caso Colosio, tras el recurso presentado en el Juzgado Cuarto de Distrito.

Jorge Antonio Sánchez Ortega, presunto segundo tirador de Luis Donaldo Colosio (Especial )

El proyecto fue presentado por el magistrado Josué Osvaldo Garduño, quien resaltó la falta de pruebas contra Jorge Antonio Sánchez en el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Por lo cual, se revocó el auto de formal prisión tras determinar el sobreseimiento de la causa, además de apuntar que la conducta debe reclasificarse a homicidio simple intencional.

Derivado de esta reclasificación, el Tribunal Colegiado añadió que la acción penal contra Jorge Antonio Sánchez prescribió, ya que concluyó el plazo legal para ejercer una detención.

En este punto, el Tribunal Colegiado explicó que la vigencia de la acción penal contra Jorge Antonio Sánchez tenía por límite 2015; sin embargo, la detención se llevó a cabo en 2025.

Caso Colosio: Tribunal apunta falta de pruebas contra Jorge Antonio Sánchez

La discusión del Tribunal Colegiado giró en torno a la falta de elementos que sustenten la teoría de la FGR sobre la coautoría de Jorge Antonio Sánchez.

De acuerdo con el Tribunal, la FGR no acreditó la alevosía, premeditación y dolo de Jorge Antonio Sánchez en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, lo que llevó a su descarte.

Asimismo, tampoco se constató la complicidad con Mario Aburto, o comunicación de algún modo para perpetrar el asesinato.

Aunque el Tribunal Colegiado no descartó en su totalidad su posible participación como presunto segundo tirador.