Un tribunal federal mexicano ordenó reponer un juicio de amparo promovido por Mario Aburto Martínez, lo que abre la posibilidad de citar a Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabiol Beltrones.

Esto luego de que Mario Aburto Martínez, sentenciado por el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, busca impugnar el carpetazo a su denuncia por tortura.

Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabiol Beltrones podrían ser citados por caso Colosio

A 32 años de la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta, magistrados federales solicitaron que comparezcan exservidores públicos señalados de presuntos actos de tortura contra Mario Aburto Martínez.

😮📜 ¡Se reabre un capítulo clave del caso Colosio!

Un tribunal federal ordenó revisar el amparo de Mario Aburto y abre la posibilidad de que Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones sean llamados a declarar por irregularidades en el proceso ⚖️🧾 #CasoColosio… pic.twitter.com/dJAQAdKesU — SDP Noticias (@sdpnoticias) March 28, 2026

Esta resolución judicial abre la posibilidad de que el expresidente Carlos Salinas de Gortari y el político Manlio Fabio Beltrones sean citados a declarar luego de que Aburto alega haber sufrido tortura tras su detención en 1994.

Los integrantes del Octavo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal de la Ciudad de México determinaron que se debe reponer el juicio de amparo promovido por Mario Aburto .

Esto al considerar que el proceso anterior tuvo vicios al no convocar a los exservidores públicos señalados, invalidando así la decisión previa de la fiscalía de no ejercer acción penal por actos de tortura .

Y es que la jueza federal, Paloma Xiomara González González incumplió la Ley de Amparo al no ordenar la comparecencia de los terceros interesados en el juicio de garantías.

Los magistrados federales determinaron que se debe de reponer todo el procedimiento original y dictar una nueva sentencia.

Mario Aburto Martínez acusa que sufrió tortura luego de su detención

El fallo reactiva la controversia legal sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el trato recibido por su presunto homicida.

Mario Aburto Martínez acusa que sufrió actos de tortura física y psicológica tras su detención el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana y en su traslado a la CDMX.

De acuerdo con el expediente de amparo, Mario Aburto Martínez señala que esta tortura le dejó secuelas y marcas en su cuerpo.

Mario Aburto Martínez denuncia que su madre y hermanas también fueron víctimas de situaciones similares.

Esto como manera de presión para que emitiera una declaración sobre el ataque a Luis Donaldo Colosio Murrieta que derivo en su muerte.

Por su parte Claudia Sheinbaum Pardo rechazó indultar a Mario Aburto al considerar que se trata de un asunto de Estado.