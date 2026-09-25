Caso Carlos Emilio Galván: FGR llama a comparecer a Ricardo Velarde e Isaac Aguayo por desaparición

Ricardo Velarde e Isaac Aguayo fueron llamados por la Fiscalía General del República (FGR) para comparecer por la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán, Sinaloa, el pasado octubre 2025.

Fue Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio quien dio a conocer la comparecencia de Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, además de copropietario de la terraza en la que el joven fue visto por última vez.

Referente a Isaac Aguayo, Brenda Valenzuela señala que el llamado de la FGR es por las irregularidades y omisiones de las investigaciones por la desaparición de Carlos Emilio mientras era su responsabilidad.

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Caso Carlos Emilio: FGR llama a comparecer a Ricardo Velarde e Isaac Aguayo

Brenda Valenzuela reveló que la FGR llamó a declarar a Ricardo Velarde, quien ya se presentó a comparecer; sin embargo, negó tener información sobre la desaparición de Carlos Emilio Galván.

De acuerdo con la mamá de Carlos Emilio, Ricardo Velarde sólo se negó a responder algunos cuestionamientos sin presentar un informe oficial, por lo que está a la espera de que la FGR le informe sobre los resultados.

No sólo sobre la información que pudo proporcionar Ricardo Velarde, sino los elementos que se aportaron a la investigación y búsqueda de Carlos Emilio, junto con el papel que ocuparán ambas comparecencias.

Hasta el momento, la FGR no ha dado información sobre las comparecencias o la búsqueda del paradero de Carlos Emilio, y Brenda Valenzuela no proporcionó detalles sobre si Isaac Aguayo Roacho ya se presentó .

Sin embargo, destacó la comparecencia de Ricardo Velarde no sólo por su asociación a Terraza Valentinos, sino por las investigaciones que habría en su contra, que incluyen otras desapariciones en establecimientos.

Brenda Valenzuela cuestiona por qué comparecencias de Ricardo Velarde e Isaac Aguayo tardaron un año

En su comunicado, Brenda Valenzuela lanzó un cuestionamiento sobre las comparecencias de Ricardo Velarde e Isaac Aguayo, que tardaron casi un año en llevarse a cabo.

Acusa que Ricardo Velarde, quien podría tener información sobre la desaparición de Carlos Emilio Galván, tendría un marco de consideración alrededor de su comparecencia, que ella como víctima indirecta.

Brenda Valenzuela reiteró que si bien las comparecencias son una posibilidad de dar con el paradero de Carlos Emilio, a casi un año de su desaparición sigue sin saber en dónde está el joven de casi 22 años.