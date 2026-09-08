Mamá de Carlos Emilio Galván Valenzuela, el joven que desapareció cuando se encontraba con familiares en el restaurante Terraza Valentino, en la Zona Dorada de Mazatlán, hace un llamado público a Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa.

El llamado llega a poco de darse a conocer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló los activos financieros de Ricardo Velarde, así como presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Mamá de Carlos Emilio pide a Ricardo Velarde declarar ante la FGR

Brenda Valenzuela pide al exfuncionario presentarse ante la Fiscalía General de la República para rendir declaración sobre la desaparición de Carlos Emilio.

“Hago un llamado público a Ricardo Velarde, que si tiene información que pueda ayudarnos a encontrar el paradero de mi hijo; han transcurrido 11 meses de espera y búsqueda, le pido que se acerque a la Fiscalía General de la República y declare, y que si no fuera el caso, que si no él no tuviera nada que aportar, sea la Fiscalía quien lo determine” Brenda Valenzuela

Mediante un enlace telefónico con el periodista Ciro Gómez Leyva, la mamá de Carlos Emilio explicó que su petición deriva de que la FGR no llamó a declarar a Ricardo Velarde, dueño del restaurante Terraza Valentino, lugar donde se le vio por última vez a Carlos Emilio.

“Hemos solicitado que sea llamado a declarar como testigo o posible investigado, ha sido una omisión por parte de las autoridades, es una línea de investigación que no se ha llevado consistentemente” Brenda Valenzuela

Brenda Valenzuela sospecha que la omisión de las autoridades se basa en intereses políticos y económicos.

Han pasado 11 meses de la desaparición de Carlos Emilio

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció el 5 de octubre de 2025, cuando se encontraba acompañado de familiares en el restaurante Terraza Valentino, ubicado en Zona Dorada de Mazatlán.

El joven -de 21 años- se levantó de la mesa para ir al baño y ya no regresó.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una investigación por privación de la libertad; realizó cuatro cateos y aseguró equipos y material de videograbación. Trasladó el caso a la Fiscalía General de la República.

A 11 meses de la desaparición, familiares de Carlos Emilio aún desconocen su paradero.