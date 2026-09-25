Los trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se manifestaron este jueves 24 de septiembre en Circuito Interior, amenazaron con hacer más protestas y un plantón.

Ante la falta de diálogo con los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), los trabajadores del IMSS se retiraron, no sin antes adelantar que regresarán el 1 de octubre.

Concluye protesta de trabajadores y jubilados del IMSS en CDMX; convocan a nueva marcha el 1 de octubre

Trabajadores y jubilados del IMSS protestaron este jueves en Ciudad de México (CDMX) para exigir mejores condiciones laborales, aumento salarial, insumos médicos y un retiro digno.

Trabajadores y jubilados del IMSS amenazan con más protestas y plantón el 1 de octubre (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

La concentración comenzó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y se dirigieron hacia Circuito Interior, vialidad que cerraron en ambos sentidos a la altura de Zamora en la colonia Hipódromo Condesa.

Durante la protesta, exigieron un incremento salarial directo de 10%, luego de rechazar el aumento de 2.9% al sueldo tabular aprobado por la dirigencia del SNTSS, al considerar que no hay mejoras reales.

Asimismo, los trabajadores piden recuperar condiciones de retiro que consideran dignas y rechazan el traslado de recursos hacia las Afores, así como las modificaciones a los estatutos sindicales.

Pese al levantamiento del plantón, trabajadores y jubilados del IMSS aclararon que no han recibido respuestas a sus demandas, por lo que convocaron a una marcha el próximo jueves 1 de octubre a las 10:00 horas.