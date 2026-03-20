Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora del estado de Guerrero, fue vinculada a proceso por delitos contra la salud y portación de cartuchos de armas de fuego.

Reportes señalan que su departamento en CDMX fue cateado para la investigación del caso Ayotzinapa y, en el operativo, encontraron cartuchos y medicamentos controlados.

¿Quién es Blanca María del Rocío Estrada?

Blanca María del Rocío Estrada es una abogada mexicana especializada en derecho penal, con trayectoria dentro de instituciones de procuración de justicia, principalmente en el estado de Guerrero.

La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Blanca María del Rocío Estrada por su presunta participación en la pérdida, ocultamiento o destrucción de videos relacionados con el caso Ayotzinapa.

Vinculan a proceso a Blanca María del Rocío Estrada (Michelle rojas)

¿Qué edad tiene Blanca María del Rocío Estrada?

De acuerdo con la información, Blanca María del Rocío Estrada tendría 73 años de edad.

¿Blanca María del Rocío Estrada está casada?

El estado civil de Blanca María del Rocío Estrada es desconocido.

¿Blanca María del Rocío Estrada tiene hijos?

No se ha dado a conocer si Blanca María del Rocío Estrada tiene hijos.

¿Qué estudió Blanca María del Rocío Estrada?

Blanca María del Rocío Estrada estudió la licenciatura de Derecho en la UNAM y, posteriormente, realizó estudios de profesionalización en derecho penal:

Maestría en Derecho Penal y Sistema Procesal Oral Acusatorio

Doctorado en Derecho (enfocado en derecho penal y sistema acusatorio)

¿Cuál es la trayectoria de Blanca María del Rocío Estrada?

Blanca María del Rocío Estrada tiene una larga trayectoria en materia de procuración de justicia. Entre los cargos y actividades más relevantes que ha tenido se encuentran:

Exsubprocuradora de Justicia en Guerrero

Directora de Averiguaciones Previas en la entonces Procuraduría estatal

Delegada de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sinaloa, Campeche y Quintana Roo

Capacitadora en juicios orales desde aproximadamente 2008

Asimismo, Blanca María del Rocío Estrada ha sido aspirante a la Fiscalía General de Guerrero en varias ocasiones. Fue candidata en el proceso de 2024.

Vinculan a proceso a Blanca María del Rocío Estrada por caso Ayotzinapa

El pasado 18 de marzo, una jueza de control vinculó a proceso a Blanca María del Rocío Estrada, exsubprocuradora de Guerrero, por posesión de cartuchos y de medicamentos controlados.

De acuerdo con la información, el hallazgo se realizó durante un cateo en su departamento de CDMX, operativo que realizó la FGR en torno a la investigación del caso Ayotzinapa.

La juzgadora fijó un plazo de dos meses para realizar la investigación complementaria en el caso de la exfuncionaria Blanca María del Rocío Estrada y dictó prisión preventiva.

Además de los delitos por posesión de cartuchos y de contra la salud, la FGR también señala a Blanca María del Rocío Estrada de desaparecer material clave para la investigación del caso Ayotzinapa.

Se trata de los video de las cámaras de seguridad 12 y 15 del Palacio de Justicia de Iguala del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fue interceptado uno de los autobusos de los normalistas.