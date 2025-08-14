Ricardo Monreal culpa a reporteros por jaloneo a Hugo Aguilar Ortiz en la Cámara de Diputados.

Tras una reunión privada con Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ricardo Monreal lo tomó del brazo y lo acercó hacia él, acción que fue catalogada como un jaloneo.

Este momento quedó captado en video por reporteros que cubrían las actividades de ambos, sin embargo fue duramente criticado en redes sociales, por ello Ricardo Monreal ya dio su versión de los hechos.

Ricardo Monreal culpa a reporteros por jaloneo a Hugo Aguilar Ortiz en la Cámara de Diputados: “Fue de una manera amigable”

En conferencia de prensa Ricardo Monreal dio su versión del jaloneo a Hugo Aguilar Ortiz en la Cámara de Diputados.

El legislador morenista explicó que este “jaloneo” no se tiene que ver como una descortesía sino que se trató de una manera amigable para evitar que Hugo Aguilar Ortiz tomara un pasillo equivocado.

Sin embargo en un giro a la conversación, Ricardo Monreal le echó la culpa a los reporteros del jaloneo a Hugo Aguilar Ortiz, porque afirma que por atenderlos ante una solicitud de una fotografía con el ministro presidente electo de la SCJN sucedió el alcance.

Incluso los cuestionó si no fue de esa manera en la que sucedió el jaloneo a Hugo Aguilar Ortiz, y aseguró que no fue de “mala fe”.

“No hay que verlo como una descortesía (...) yo les diría fue una amigable, una manera amigable para evitar que tomara un pasillo equivocado. Ustedes estaba afuera esperando la fotografía y yo realmente por atenderlos a ustedes, eso me pasa. A ver los camarógrafos estaban todos, los camarógrafos y los reporteros porque en el momento que yo salgo y él va adelante, ustedes me dicen ‘foto, foto, foto, yo salgo y él va adelante , ‘ah quieren foto a ver Hugo’. Si o no fue así, o sea no fue de mala fe" Ricardo Monreal, diputado de Morena

Ricardo Monreal culpa a reporteros por jaloneo a Hugo Aguilar Ortiz en la Cámara de Diputados: insiste en evitar pasillo equivocado

Luego de culpar a los reporteros por jaloneo a Hugo Aguilar Ortiz en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal insistió que se trató de evitar que el ministro presidente electo de la SCJN tomara un pasillo que estaba a la derecha, que era el que los conducía a la entrada el pleno y era el equivocado.

Y que el correcto era el del lado izquierdo, el cual conduce la salida a la sala verde donde se toma un elevador, para llegar a ese sitio.

En cuanto a la actitud de Hugo Aguilar Ortiz, Ricardo Monreal dijo que sintió al ministro presidente electo de la SCJN como una persona muy honesta, no de protocolos y de trato humanitario, además de adelantar que habrá respeto entre poderes de la unión que no se basen en gestos de cortesía sino en relaciones institucionales.