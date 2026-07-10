Desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación en diciembre de 2018, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum Pardo han logrado una recuperación histórica de piezas arqueológicas, históricas y etnográficas.

Joel Omar Vázquez, director general del INAH, informó que durante los últimos dos gobiernos se ha recuperado 17,878 bienes culturales.

INAH reporta una recuperación histórica de piezas arqueológicas durante los gobiernos de AMLO y Sheinbaum

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) reportó que como parte de una estrategia integral se han repatriado 17,878 piezas arqueológicas desde el inicio de la actual etapa política en 2018.

Durante el sexenio de AMLO (2018-2024), se recuperó la gran mayoría de este patrimonio: 14,162 piezas arqueológicas.

Esta cifra marcó un precedente importante en la política de recuperación del patrimonio nacional fuera del país.

En lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo (reportado hasta julio de 2026, tras un año y nueve meses de gestión) se han repatriado 3,716 bienes culturales.

La cifra alcanzada en menos de dos años por Sheinbaum es diez veces mayor a la lograda durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien recuperó solo 351 piezas.

Joel Omar Vázquez añadió que la cifra alcanzada hasta ahora equivale a cerca del 68 por ciento de los 5 mil 479 bienes recuperados durante el gobierno de Felipe Calderón.

Casi 18 mil piezas arqueológicas han sido repatriadas por AMLO y Sheinbaum desde 2018 (Tomada de video)

INAH asegura que se mantendrán las gestiones para recuperar más piezas arqueológicas

Joel Omar Vázquez aseguró que el Gobierno de México mantendrá las gestiones diplomáticas para localizar y recuperar más bienes culturales que permanecen fuera del país.

“Continuaremos trabajando con firmeza para devolver a Mexico la memoria, la identidad y el legado de las culturas que dieron origen a nuestra nación” Joel Omar Vázquez

La repatriación de piezas arqueológicas permite devolver al país fragmentos de su memoria histórica que habían sido sacados de su territorio de origen.

El retorno de estos bienes busca fortalecer el sentido de pertenencia y dar sentido a las generaciones contemporáneas al reconectarlas con el legado de sus antepasados.

La presencia física de las piezas en México permite fortalecer su conservación, investigación y difusión.

El proceso de recuperación, basado en el diálogo permanente con otros gobiernos, es un esfuerzo por recuperar lo que es considerado de mayor importancia para la nación mexicana.

Las piezas arqueológicas son consideradas parte esencial de la memoria e identidad de los pueblos de México.