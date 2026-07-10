Bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano ha logrado la repatriación de 3,716 piezas arqueológicas e históricas, 10 veces más que en el sexenio de Peña Nieto.

Joel Omar Vázquez, director general del INAH, informó que la gran mayoría de estos objetos provino de Estados Unidos, aunque también se recibieron devoluciones importantes desde países como Italia, Canadá, Francia y España.

Claudia Sheinbaum ha repatriado 3,716 piezas arqueológicas, 10 veces más que en el sexenio de Peña Nieto

Durante la conferencia matutina de este 10 de julio se informó que durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha logrado una recuperación histórica de bienes culturales, superando significativamente las cifras de administraciones anteriores.

En un periodo de un año y nueve meses de su administración, México ha repatriado 3,716 piezas arqueológicas, históricas y etnográficas.

Joel Omar Vázquez, director general del INAH, destacó que la cifra alcanzada en el gobierno actual es diez veces mayor a la lograda durante todo el mandato de Peña Nieto.

Y es que durante todo el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se recuperaron únicamente 351 objetos.

La gran mayoría de estos bienes recuperados bajo la administración de Sheinbaum provienen de Estados Unidos, con un total de 3,369 piezas.

Otros países que han devuelto patrimonio cultural incluyen a:

Italia (174 piezas)

Canadá (133)

Francia (19)

España (7)

Entre los objetos más destacados de la gestión actual se encuentra un cráneo humano real decorado con teselas de turquesa y concha (repatriado de los Países Bajos), un panel labrado maya que representa al gobernante Pájaro Jaguar y una escultura mexica de basalto.

Sheinbaum ha repatriado 10 veces más piezas arqueológicas que en el sexenio de Peña Nieto (Tomada de video)

El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene el diálogo con diversos países para la recuperación de piezas arqueológicas

Claudia Sheinbaum Pardo ha mantenido un esfuerzo coordinado y sistemático para reivindicar la memoria y la identidad de los pueblos de México al recuperar piezas arqueológicas.

Esta estrategia es una continuación y fortalecimiento de las acciones iniciadas bajo la llamada Cuarta Transformación, buscando que el patrimonio nacional regrese a su territorio de origen.

Para ello es necesario el trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Para la recuperación de piezas arqueológicas se ha priorizado el diálogo con diversos gobiernos, museos e instituciones internacionales para lograr la devolución voluntaria o el aseguramiento legal de bienes que salieron del país de manera irregular.

El objetivo central no es solo la recuperación física de los objetos, sino fortalecer el sentido de pertenencia de las generaciones contemporáneas con su pasado histórico y los pueblos originarios.

Parte esencial de la política incluye la inversión en espacios museísticos para que las piezas recuperadas sean exhibidas.

Un ejemplo es la rehabilitación y reapertura del Museo de la Grandeza Teotihuacana, donde se exhiben piezas que nunca habían sido mostradas al público, tras una inversión de siete millones de pesos.