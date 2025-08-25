Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya Austin obtuvo un triunfo sobre la Fiscalía General de la República (FGR) tras el rechazo a una orden de aprehensión en su contra por presunta defraudación fiscal.

Sin embargo, aún pesa sobre ella una orden de aprehensión por el caso Odebrecht por lavado de dinero y asociación delictuosa, en el que se vió envuelta por la dirección de Lozoya en Pemex entre 2012 y 2016.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Marielle Helene Eckes como:

¿Quién es?

¿Cuántos años tiene?

¿Cuál es su signo zodiacal?

¿Tiene esposo?

¿Tiene hijos?

¿Qué estudió?

¿Cuál es su trayectoria? y más

¿Quién es Marielle Helene Eckes?

Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya, nació en Alemania.

Hija de Michael Eckes y Christa Fassbender, pertenecientes a la élite empresarial alemana, conocida como “la heredera Granini” por ser la hija menor de un grupo familiar y empresarial en el sector de jugos procesados.

Esto ya que nació dentro de la familia fundadora de Eckes Granini Deutschland, la más grande empresa europea de jugos que está basada en Mainz, al suroeste de ese país.

¿Cuántos años tiene Marielle Helene Eckes?

Marielle Helene Eckes nació el 30 de noviembre de 1975, por lo que actualmente tiene 49 años de edad.

¿Cuál es su signo zodiacal de Marielle Helene Eckes?

Debido a que el cumpleaños de Marielle Helene Eckes es el 30 de noviembre, la ex esposa de Emilio Lozoya nació bajo el signo zodiacal de sagitario.

¿Marielle Helene Eckes tiene esposo?

Marielle Helene Eckes se casó con Emilio Lozoya en febrero de 2006; sin embargo, su divorcio se oficializó en diciembre de 2023. Hasta el momento se desconoce si se volvió a casar, por lo que no sabemos si tiene esposo.

¿Marielle Helene Eckes tiene hijos?

Se desconoce si Marielle Helene Exkes tiene hijos.

¿Qué estudió Marielle Helene Eckes?

Marielle Helene Eckes estudió Relaciones Internacionales; de acuerdo con Quinto Elemento LAB, la ex esposa de Emilio Lozoya estudió en el Castillo de Salem, una institución donde estudia la realeza y miembros de la alta sociedad.

¿Cuál es la trayectoria de Marielle Helene Eckes?

Marielle Helene Eckes participó como internacionalista, mientras residía en México, en el Club de Niños y Niñas de la Ciudad de México y Estado de México.

Asimismo, presidió la Junta Directiva de dicha organización filantrópica de la que Lozoya Austin era consejero.

Adempás, junto con Emilio Lozoya, es socia de dos empresas en Alemania; según el registro mercantil alemán, ambos tenían accione, al menos hasta el 2020, en dos compañías de inversión en bienes y raíces.

Estas empresas fueron establecidas en el distrito financiero de Múnich; se trata de:

ELMO Wolfsburg

All-ME Hamburg GmbH

Actualmente se mantiene una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa por el caso Odebrecht; sin embargo, logró un triunfo sobre la FGR luego de que se negara su detención por presunta defraudación fiscal.