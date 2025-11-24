Carlos Slim arribó la tarde del lunes 24 noviembre de 2025 a Palacio Nacional en la Ciudad de México (CDMX), para sostener una reunión con Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue cerca de las 14:00 horas que el empresario llegó al recinto para el encuentro con la presidenta.

Se reporta que, a diferencia de otras ocasiones en las que ha acudido a Palacio Nacional con seguridad menor, Carlos Slim llegó a bordo de un automóvil escoltado por tres camionetas.

De momento no se ha emitido información sobre la reunión del empresario fundador de Grupo Carso y la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que no se sabe cuál es el motivo del encuentro.

Nota en desarrollo. En breve más información.