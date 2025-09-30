Grupo Carso, conglomerado del empresario Carlos Slim, anunció que invertirá en Petróleos Mexicanos (Pemex) con un millonario contrato para la perforación de pozos.

Pemex habría evaluado la capacidad operativa y la solidez financiera de diversas empresas interesadas en hacer contratos; el de las subsidiarias de Grupo Carso es el primero en darse a conocer.

De acuerdo con la información, Pemex estaría planeando la firma de seis contratos más con empresas privadas para realizar la perforación de pozos.

Carlos Slim (CUARTOSCURO / Graciela López Herrera)

Grupo Carso de Carlos Slim anunció el lunes 29 de septiembre que firmó un contrato con Pemex por mil 991 millones de dólares para la perforación de pozos en el Campo Ixachi.

Las subsidiarias de Grupo Carso acordaron la perforación y terminación de 32 pozos en tres años y se prevé que el pago del contrato sea mediante los ingresos obtenidos por la venta de hidrocarburos.

“El objeto del contrato considera la perforación y terminación de hasta 32 pozos en un plazo de tres años, lo cual contribuirá en un aumento sustancial de producción en el campo de aceite y gas” Grupo Carso

El primer pago del contrato con Carlos Slim por la perforación de pozos se realizará en enero de 2027 y se espera que para ese entonces ya se tenga la producción de al menos 12 pozos.

Cabe mencionar que las dos subsidiarias del Grupo Carso que están involucradas en este contrato con Pemex son: