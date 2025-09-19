Una de las empresas de Carlos Slim, Grupo FCC, ganó un contrato por millones de dólares y la ampliación del Metro de Nueva York; de esto se trata el proyecto.

Grupo FCC es una constructora que abarca tanto la ingeniería y construcción de obra civil, pionera en desarrollar su negocio de manera rentable.

El proyecto en el que participará la empresa de Carlos Slim fue destacado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul y tendrá una inversión de 6 mil 900 millones de dólares.

Carlos Slim (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

Empresa de Carlos Slim gana contrato para ampliación del Metro de Nueva York

Mediante un comunicado, la empresa de Carlos Slim, Grupo FCC dio a conocer que ganaron el contrato para el diseño y construcción de dos túneles que conectarán nuevas estaciones del Metro de Nuevo York, en Harlem.

Acorde con lo señalado, el contrato de mil 767 millones de dólares, ampliará el Metro de Nueva York.

Desde el Upper East Side hasta East Harlem más la conversión de dos túneles, de 762 y de 2 mil 560 metros.

El proyecto que ganó empresa de Carlos Slim será realizado por el consorcio Connect Plus Partners del que forma parte junto a Halmar International.

Y acorde con estimaciones Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), la ampliación del Metro de Nueva York beneficiará a más de 300 mil pasajeros al día.