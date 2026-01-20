El empresario Carlos Slim compró Fieldwood México por un monto de 270 millones de dólares, con lo cual fortalece la presencia de Grupo Carso en el sector petrolero.

Con su adquisición, Grupo Carso también se comprometió a asumir la obligación de pagar una deuda de Fieldwood México, actualmente propiedad de la empresa rusa Lukoil por un monto de 330 millones de dólares.

Carlos Slim adquiere el 100% de los campos petroleros de Ichalkil y Pokoch

Uno de los principales factores por los que Carlos Slim adquirió Fieldwood México, se debe a que actualmente ocupa el 50% de participación en los campos Ichalkil y Pokoch.

En junio de 2024, Grupo Carso, a través de su filial Zamajal, adquirió la empresa Petrobal Upstream Delta 1, que ahora opera bajo el nombre Mx Dlta NRG 1, S.A. de C.V., y con ello el 50% de la participación en los campos Ichalkil y Pokoch.

Ahora, con su adquisición, Carlos Slim poseerá el 100% de la participación de Ichalkil y Pokoch., aunque todavía hacen falta las autorizaciones regulatorias por parte de: