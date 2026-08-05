Carlos Bonavides manifestó su firme intención de incursionar en la política mexicana postulándose para una diputación, pese a que en el pasado aseguró que no volvería a ocupar un cargo público tras concluir su periodo como concejal en la alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX, de 2021 a 2024.

El artista defendió su preparación académica, destacando su conocimiento de la Constitución y la historia nacional frente a lo que considera una falta de capacidad en los legisladores actuales.

“Y estoy viendo si me propongo para diputado o si no. Eso me interesa mucho saber cómo está la situación. Yo tengo un gran conocimiento de la Constitución, yo tengo una gran cultura, estudié 17 años historia, sé la historia de México, sé exactamente cuál es la característica y la misión de la Cámara Baja y de la Cámara Alta y creo que hay muchos diputados que no tienen mi preparación” Carlos Bonavides

Durante sus declaraciones, criticó la gestión de figuras como Sergio Mayer, argumentando que la labor legislativa debe centrarse en el servicio al pueblo y no en el espectáculo mediático.

Carlos Bonavides cree que está preparado para ser diputado

Carlos Bonavides expresó su intención de postularse para una diputación por Morena, afirmando que se siente “más preparado que muchos” de los legisladores actuales.

Carlos Bonavides (Agencia México )

El actor sostiene que posee un profundo conocimiento de la Constitución Política y de la historia de México, tras haberla estudiado durante 17 años, lo que le permite entender con precisión las misiones de la Cámara Alta y la Cámara Baja.

Carlos Bonavides ha lamentado que el Congreso se convierta frecuentemente en una “vecindad” de peleas y reproches partidistas.

Es por ello por lo que propuso que los legisladores dejen de lado los enfrentamientos estériles para enfocarse en atender y escuchar las necesidades del pueblo.

“Ojalá esta próxima legislatura tenga la capacidad de dejar de ser una vecindad, de estarse peleando y reprochando y darse cuenta de que lo que necesita la Cámara Baja y la Cámara Alta es ver al pueblo, acercarse al pueblo, ver la necesidad del pueblo y no estar criticándose quién tiene los calzones rojos y quién tiene los calzones negros y gritarse y ofenderse como se ofenden” Carlos Bonavides

Carlos Bonavides se definió como a sí mismo como un futuro “diputado del pueblo”, asegurando que su gestión se basaría en la honestidad, sin “componendas” ni negocios externos a su cargo.

“Si soy diputado, yo seré el diputado del pueblo, yo seré el diputado que represente las necesidades del pueblo, yo seré el diputado que verdaderamente no tendrá ningún negocio aparte de su diputación y no andará con componendas” Carlos Bonavides

Manifestó que votaría las iniciativas basándose en sus convicciones y con argumentos sólidos.

“Criticaré lo que se tiene que criticar en las asambleas y votaré cuando esté de acuerdo y votaré cuando no esté de acuerdo y tendré mis argumentos para estar de acuerdo o no estar de acuerdo” Carlos Bonavides

Reiteró que, a pesar de las críticas que pueda recibir, su objetivo es actuar dentro del marco legal para servir a la ciudadanía.

Carlos Bonavides criticó el desempeño de Sergio Mayer como legislador

Carlos Bonavides expresó una opinión crítica sobre el desempeño de Sergio Mayer como legislador.

Enfatizó que Mayer es su amigo, que lo quiere mucho y lo admira, recordando que incluso interpretó el papel de su hijo en una telenovela.

Sin embargo, a pesar de su amistad, afirmó que figuras como Mayer han sido solo “diputados de nombre” que no realizaron acciones significativas por la ciudadanía.

“Pues que nada más han sido los diputados de nombre, pero nunca hicieron nada absolutamente. Tal vez Silvia Pinal sí se preocupó un poco. No, Sergio Mayer es mi amigo, lo quiero mucho, fue mi hijo en una telenovela, yo lo aprecio mucho, pero pues ya demostró que yéndose a un programa y yéndose a una orientación católica, pues eso no es representar al pueblo” Carlos Bonavides

Carlos Bonavides cuestionó que Mayer se enfocara en participaciones en programas de televisión, sentenciando que “esa no es la misión de un diputado” ni representa adecuadamente al pueblo.

“Que se lo digo con todo respeto y se lo digo claramente, yo lo quiero mucho y lo admiro, pero no, esa no es la misión de diputado” Carlos Bonavides

El actor insistió en que sus comentarios no son un ataque personal, sino una postura fundamentada en su visión de que la función legislativa debe ir más allá de la exposición mediática.

En contraste con su opinión sobre Mayer, Carlos Bonavides mencionó que, entre los actores que han incursionado en la política, tal vez Silvia Pinal sí mostró una preocupación real por su labor.

Carlos Bonavides aclaró que por el momento no tiene una candidatura oficial, pero confía en que su preparación y su trayectoria lo respaldan para que el partido lo llame.

“Con nadie. Hasta ahorita solo es un plan, pero ya la gente ya se enteró en el Senado y en la Cámara de Diputados que quiero ser diputado y tengo fe que me van a llamar porque Carlos Bonavides toda la vida, he tenido muchos defectos, pero nunca, nunca he robado 5 centavos ni al pueblo ni a nadie” Carlos Bonavides