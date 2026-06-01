Carlos Bonavides expresó que la Pensión Bienestar es un derecho y revivió polémica por el sueldo que recibía como concejal de la CDMX; el actor duró tres años en el cargo con un suelo mayor a los 35 mil pesos.

El actor fue concejal en la alcaldía Azcapotzalco por representación proporcional del PAN y ejerció el cargo desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2024.

Desde hace varios años, Carlos Bonavides de 85 años de edad, es beneficiario de la Pensión Bienestar, la cual se otorga a adultos mayores a partir de los 65 años y reciben 6 mil 400 pesos bimestrales.

Carlos Bonavides desata polémica por sueldo que recibía como concejal

Según Carlos Bonavides, la Pensión del Bienestar es un derecho constitucional y asegura que él la solicitó porque la necesita.

Las declaraciones de Carlos Bonavides revivieron su pasado en la política, pues antes de mostrar su simpatía por la Cuarta Transformación, fue concejal ciudadano por el PAN.

La Plataforma Nacional de Transparencia muestra que Carlos Bonavides fue concejal de la alcaldía Azcapotzalco por casi tres años y recibió un sueldo bruto de 35 mil pesos.

Carlos Bonavides (Agencia México )

El sueldo de Carlos Bonavides con deducciones era de 28 mil 500 pesos, pero a esta cantidad se le sumaban prestaciones como un reconocimiento económico, de 10,068 pesos, y apoyo de despensa.

Por lo que al final, Carlos Bonavides recibía un sueldo de casi 38 mil pesos.

Carlos Bonavides confirmó que recibía este sueldo en 2024, donde mencionó que todos los concejales recibían un sueldo de 35 mil pesos.

Carlos Bonavides defiende la Pensión Bienestar que recibe

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Carlos Bonavides defendió la Pensión Bienestar, asegurando que era un derecho de los mexicanos y que la necesitaba para vivir.

“Es un derecho constitucional y ¿por qué negamos? Ese dinero nos pertenece y es producto de un movimiento, Todos tenemos derecho" Carlos Bonavides

Carlos Bonavides menciona que él necesita el dinero que le brinda el apoyo social, quien recibe cada dos meses 6 mil 200 pesos.