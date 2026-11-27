La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, reveló que tras la renuncia de Guadalupe Taddei se han registrado aproximadamente 140 renuncias y separaciones.

Así lo reveló al resaltar que lo que denominó como la “era Taddei” ya llegó a su fin, pues ahora todas las decisiones se toman a partir de consensos.

Además, Carla Humphrey develó la posibilidad de que a futuro se den más renuncias y separaciones en el INE, pues resaltó que se sigue en marcha con el proceso de limpieza dentro del organismo.

INE ha registrado más de 140 renuncias y separaciones de cargo tras salida de Taddei

El 25 de octubre de 2026, la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, renunció al cargo debido a las acusaciones en su contra por irregularidades en la asignación de contratos.

Luego de dicha salida, el INE dio inicio a un proceso interno de depuración para remover a funcionarios y servidores públicos implicados en los hechos o cercanos a la ex consejera presidenta.

Como parte de ello, la consejera en funciones Carla Humphrey informó que hasta el 26 de noviembre se han presentado cerca de 140 renuncias y separaciones de trabajadores dentro del instituto.

Carla Humphrey informa sobre renuncias en el INE tras salida de Taddei (Yazmín Betancourt)

Ante medios de comunicación, Carla Humphrey sostuvo que las remociones se han ejecutado porque la actual es una “era” distinta a la del “clan Taddei”, ya que lo que se privilegia es el consenso.

En ese sentido afirmó que el proceso de depuración que se ha desplegado durante esta nueva administración, se ha llevado a cabo debido a las decisiones que se toman de “manera colegiada”.

INE podría registrar más renuncias

Al informar sobre las más de 140 renuncias y separaciones de funcionarios y trabajadores del INE tras la salida de Guadalupe Taddei, Carla Humphrey planteó la posibilidad de que se den más remociones.

En torno al punto, destacó que se ha solicitado a las áreas que correspondan que sigan con la revisión pertinente para detectar a los perfiles que puedan representar algún problema.

En específico, señaló que se solicita que los trabajadores que presenten alguna irregularidad en su contratación, sean identificados a plenitud para actuar como se deba.

Con ello, Carla Humphrey confió en que se continuará de lleno con la “limpieza necesaria” y se cuente con perfiles que sí sean adecuados para encarar las venideras elecciones 2027.