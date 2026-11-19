El Instituto Nacional Electoral (INE) designó este miércoles 18 de noviembre a nuevos encargados de áreas de Comunicación Social, Asuntos Jurídicos y Fiscalización.

Como parte de la reorganización del organismo electoral, se informó que los nuevos encargados que asumirán funciones de manera inmediata son los siguientes:

Israel Fernández Alonso: Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS)

Michell Jaramillo Gumecindo: Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ)

Nely Zarahit Pérez Martínez: Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)

Además, el INE precisó que quienes encabezan la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTPDP), concluirán su encargo el 30 de noviembre.

Nuevos encargados INE (Especial )

¿Quién es Israel Fernández Alonso, nuevo titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social?

De acuerdo con el perfil compartido por el INE, Israel Fernández Alonso es licenciado en Comunicación, con experiencia en el área de comunicación social.

De 2011 a 2023 fue vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. En 2026, fue designado titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social.

Israel Fernández Alonso, titular de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (Especial )

¿Quién es Michell Jaramillo Gumecindo, titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos?

Michell Jaramillo Gumecindo, nuevo titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, es especialista en Justicia Electoral.

Desde 2025 se desempeña como director de Instrucción Recursal del INE.

Antes fue secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Michell Jaramillo Gumecindo, titular de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (Especial )

¿Quién es Nely Zarahit Pérez Martínez, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización?

Nely Zarahit Pérez Martínez, titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, cuenta con una trayectoria en fiscalización electoral desde 2012.

Desde 2023 es directora de Resoluciones y Normatividad de la UTF, cargo que obtuvo por concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional.

En ese periodo se han resuelto 3,154 procedimientos sancionadores en la materia.