El Instituto Nacional Electoral (INE) suma casi 60 renuncias en menos de un mes, tras la salida de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.

Sólo este martes 17 de noviembre, el INE informó el cese inmediato de los directivos de la Unidad Técnica de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos, nombrados sin consenso por Guadalupe Taddei.

En días anteriores, la consejera presidenta interina, Blanca Cruz había señalado la posibilidad de que continuaran las renuncias de ser necesario, como sería el caso de dos directivos más, que dejarán el cargo a finales de noviembre.

INE suma alrededor de 60 renuncias; cuatro funcionarios más dejan el cargo

A cuatro semanas de la renuncia de Guadalupe Taddei, se contabilizan cerca de 60 renuncias, tanto de funcionarios cercanos como nombramientos que se realizaron sin consenso y con desacuerdos del Consejo General.

Los dos funcionarios que dejaron el cargo el 16 de noviembre, anunciados por el INE, fueron Anahí Silva Tosca, directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, así como el director de la Unidad Técnica de Fiscalización, nombrados en abril.

Sesión Ordinaria en el INE (Graciela López Herrera)

Para el 30 de noviembre también se espera la renuncia de María Fernanda Romo, de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Y de Rebeca Fernández López, encargada de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE; ambas funcionarias dejarán asuntos resueltos antes de su salida del instituto.

Aunado al acuerdo de los consejeros sobre estos directivos, alrededor de 19 integrantes de la Oficina de la Presidencia del INE —así como otros titulares, coordinadores y líderes de proyecto— se encuentran entre los más señalados:

Carlos Daniel Luna Rosas, quien era jefe de la Oficina de la Presidencia, quien dejó el cargo sólo dos días después

Mario Alfonso Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios

Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social

Yessica Alarcón Góngora, de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral

Se esperan más renuncias, como ha señalado Blanca Cruz, ya que el Órgano Interno de Control mantiene investigaciones sobre todas las áreas del INE.