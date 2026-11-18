El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer la renuncia de dos titulares, nombrados por la exconsejera Guadalupe Taddei, de la Unidad Técnica de Fiscalización y la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

Mediante un comunicado, el INE dio a conocer las renuncias este martes 17 de noviembre, destacando que ambas áreas mantienen labores, por lo que no se perjudican las acciones del proceso electoral 2027.

Sin embargo, a estas renuncias se sumarían otros dos funcionarios nombrados por Guadalupe Taddei, quienes dejarán sus cargos el próximo 30 de noviembre.

INE informa la renuncia de dos titulares, de la Unidad Técnica de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos

A partir del lunes 16 de noviembre, el director de la Unidad Técnica de Fiscalización, Mario Alberto Alejo, así como la directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Anahí Silva Tosca, dejaron sus respectivos cargos en el INE.

El INE añade que las actividades de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos continuarán a cargo del personal de ambas áreas, conforme al Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Federal 2026-2027, sin interrupciones.

INE informa la renuncia de titulares de Fiscalización y Asuntos Jurídicos (INE)

Añadieron que el INE continuará revisando la estructura de todas sus áreas tras las acusaciones contra Guadalupe Taddei, además de que pronto dará a conocer a los nuevos titulares de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos.

Mario Alberto Alejo y Anahí Silva Tosca fueron nombrados titulares del INE el reciente abril por Guadalupe Taddei, sin necesidad de consenso, por lo cual, tres consejeros presentaron una impugnación.

Esto pese a que Mario Alberto Alejo no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo, además de que era cercano al consejero Jorge Montaño, ya que fue su consejero en el mismo INE.

Por su parte, Anahí Silva Tosca se señaló como cercana a Adán Augusto López, ya que fue su subconsejera de Asuntos Jurídicos de su gestión como gobernador de Tabasco, antes de llegar al INE en 2025.

Adán Augusto López Hernández, senador por Morena (Camila Ayala Benabib)

INE prepararía dos renuncias más de funcionarios nombrados por Guadalupe Taddei

Aunque de momento el INE no lo ha comunicado, los consejeros también recibirán dos renuncias más de funcionarios nombrados por Guadalupe Taddei, con efectos a partir del 30 de noviembre: