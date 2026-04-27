Capufe anuncia cierres en la México-Puebla del 27 de abril al 1 de mayo

Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció cierres parciales y desvíos en la autopista México-Puebla del 27 de abril al 1 de mayo de 2026 debido a obras civiles y la instalación de sistemas de pesaje vehicular en movimiento (WIM).
Las restricciones se concentrarán en el kilómetro 56, cerca de San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan, en ambos sentidos de la vialidad.
Los trabajos se realizarán diariamente de 08:00 a 18:00 horas, afectando distintos carriles según el sentido y el día programado.
¿Cuál es el horario de los cierres en la México-Puebla del 27 de abril al 1 de mayo?
La autopista México-Puebla es una de las vías de comunicación más importante del país para el transporte de mercancías, el comercio y el traslado diario de miles de personas.
A través de sus redes sociales, Capufe anunció que en los próximos cinco días habrá cierres parciales y desvíos en la México-Puebla.
Las restricciones se concentran en el kilómetro 56 en ambos sentidos de la vialidad, cerca de San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan, en los límites entre el Estado de México y Puebla.
Las labores se realizarán diariamente en un horario de 08:00 a 18:00 horas, afectando distintos carriles según el sentido de la vialidad y el día específico:
Dirección a Puebla:
- Lunes 27 de abril: obras en carriles de baja y media.
- Martes 28 de abril: obras en carril de alta.
- Miércoles 29 y 30 de abril: afectaciones parciales debido a la calibración del equipo.
Dirección a la Ciudad de México:
- Miércoles 29 de abril: obras en carriles de baja y media.
- Jueves 30 de abril: obras en carril de alta.
- Viernes 1 de mayo: afectaciones parciales debido a la calibración del equipo.
Capufe hace estas recomendaciones tras cierres en la México-Puebla del 27 de abril al 1 de mayo
Pese a que las obras en la autopista México-Puebla solo serán por una semana, Capufe recomendó a los a los conductores:
- Anticipar sus traslados para llegar sin retraso a su destino
- Reducir la velocidad para evitar accidentes
- Extremar precauciones
- Considerar el uso de vías alternas ante el tráfico previsto
Para cualquier duda o reporte de eventualidades, Capufe puso a disposición de la ciudadanía el número de atención 074 y su cuenta oficial en la plataforma X.