Caminos y Puentes Federales (Capufe) anunció cierres parciales y desvíos en la autopista México-Puebla del 27 de abril al 1 de mayo de 2026 debido a obras civiles y la instalación de sistemas de pesaje vehicular en movimiento (WIM).

Las restricciones se concentrarán en el kilómetro 56, cerca de San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan, en ambos sentidos de la vialidad.

Los trabajos se realizarán diariamente de 08:00 a 18:00 horas, afectando distintos carriles según el sentido y el día programado.

¿Cuál es el horario de los cierres en la México-Puebla del 27 de abril al 1 de mayo?

La autopista México-Puebla es una de las vías de comunicación más importante del país para el transporte de mercancías, el comercio y el traslado diario de miles de personas.

Capufe anuncia cierres en la México-Puebla del 27 de abril al 1 de mayo (@mx_observa / X )

A través de sus redes sociales, Capufe anunció que en los próximos cinco días habrá cierres parciales y desvíos en la México-Puebla.

Las restricciones se concentran en el kilómetro 56 en ambos sentidos de la vialidad, cerca de San Martín Texmelucan y Santa Rita Tlahuapan, en los límites entre el Estado de México y Puebla.

Las labores se realizarán diariamente en un horario de 08:00 a 18:00 horas, afectando distintos carriles según el sentido de la vialidad y el día específico:

Dirección a Puebla:

Lunes 27 de abril: obras en carriles de baja y media.

Martes 28 de abril: obras en carril de alta.

Miércoles 29 y 30 de abril: afectaciones parciales debido a la calibración del equipo.

Dirección a la Ciudad de México:

Miércoles 29 de abril: obras en carriles de baja y media.

Jueves 30 de abril: obras en carril de alta.

Viernes 1 de mayo: afectaciones parciales debido a la calibración del equipo.

Capufe hace estas recomendaciones tras cierres en la México-Puebla del 27 de abril al 1 de mayo

Pese a que las obras en la autopista México-Puebla solo serán por una semana, Capufe recomendó a los a los conductores:

Anticipar sus traslados para llegar sin retraso a su destino

Reducir la velocidad para evitar accidentes

Extremar precauciones

Considerar el uso de vías alternas ante el tráfico previsto

Para cualquier duda o reporte de eventualidades, Capufe puso a disposición de la ciudadanía el número de atención 074 y su cuenta oficial en la plataforma X.