Un transportista que circulaba sobre la autopista México-Puebla, fue víctima de un robo armado y el incidente quedó captado en un video que ya se ha viralizado en redes sociales.

Video muestra robo armado a transportista en la México-Puebla

La mañana del jueves 28 de enero, un grupo de sujetos armados a bordo de un automóvil particular, interceptó a un transportista en la México-Puebla para despojarlo de la unidad de carga.

Así se muestra en un video que circula en redes sociales, en el cual se aprecian los momentos en los que los individuos que viajaban en una camioneta Toyota, le cerraron el paso a la víctima.

🚨 Aguas en la México-Puebla, ayer, sujetos a bordo de una camioneta Toyota abrieron fuego contra un camión que transportaba materiales, para robarlo.



Los delincuentes lograron su cometido y se llevaron la unidad. pic.twitter.com/FzoZ9dVS8t — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) January 29, 2026

Amagándolo en varias ocaciones con armas largas, con las que se dice, le habrían disparado en distintas oportunidades, los sujetos obligaron a que el transportista detuviera su marcha.

En el video se puede apreciar que al menos 2 de los delincuentes que participaron en el atraco portaban armas de fuego, mismas con las que apuntaron al conductor de la unidad de carga que fue robada.

En torno a ello, se reportó que aun cuando no se muestra en la grabación, el transportista sí se detuvo y al final fue despojado de todo el camión en el que llevaba materiales de construcción.

Autopista México-Puebla concentra un alto nivel de los robos en carretera

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el 2024 y 2025, la autopista México-Puebla concentró el 20% de los asaltos carreteros del país.

Durante esos años, se apunta en los datos oficiales de las autoridades, en la autopista se contabilizaron un total de 350 atracos a automovilistas y 379 respectivamente.

Aunado a lo anterior, la información establece que los tramos de la vía en los que se registran más incidentes, por lo cual son catalogados como focos rojos, se tratan de los siguientes:

Quecholac (Palmarito Tochapan)

Tepeaca

Amozoc

Palmar de Bravo

Por la alta incidencia delictiva registrada en los últimos 2 años en la autopista México-Puebla, el gobierno del estado instaló en enero de 2026 más de 230 cámaras de vigilancia en 60 puntos estratégicos.