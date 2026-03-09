Una carambola se registró en el kilómetro 17 de la autopista México-Puebla la madrugada de este lunes 9 de marzo.

En videos se pudo observar a varios automóviles con daños físicos, así como la barrera de contención rota afectado incluso a automóviles que iban en sentido contrario.

Reportes periodísticos señalan que hay al menos cinco heridos en la zona que corresponde a Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, muy cerca de la zona que conecta con Calzada Ignacio Zaragoza, CDMX.

Carambola rompe muro de autopista México-Puebla

Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó trabajos para el reacomodo del muro central que quedó destruido en la zona de la carambola.

Aunque inicialmente se reportó reducción de carriles en ambos sentidos por el “alcance múltiple”, posteriormente se reportó que la dirección a Puebla ya opera de manera normal.

Otro accidente en la autopista México-Puebla

En la misma autopista México-Puebla pero en el kilómetro 42 se reporto otro accidente que ocasionó el cierre parcial de carriles.

No se especificó que tipo de accidente ocurrió pero este sucedió en territorio del Estado de México, afectado la circulación de automóviles y camiones de carga.