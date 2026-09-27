Autoridades del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvieron este 27 de septiembre de 2026 a Jesús Manuel, alias “El Bebo”, identificado como presunto operador financiero de la facción de Los Metros del Cártel del Golfo.

La captura ocurrió como parte de una serie de cateos realizados en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, derivados de trabajos de inteligencia militar.

Durante estas acciones fueron detenidas tres personas y se aseguraron diversos inmuebles, vehículos, aeronaves y combustible.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, Jesús Manuel “El Bebo” está vinculado con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos en el norte de México.

Capturan a Jesús Manuel “El Bebo”, operador financiero de una facción del Cártel del Golfo (Especial)

¿De qué delitos acusan a Jesús Manuel “El Bebo”?

El Gabinete de Seguridad informó que Jesús Manuel “El Bebo” contaba con una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, las autoridades lo vinculan con una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

Tras su detención, será puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.

¿Qué aseguró el Gabinete de Seguridad tras la captura de “El Bebo”?

Como parte de los cateos realizados en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, las autoridades aseguraron:

13 inmuebles

2 aeronaves

50 vehículos

107 remolques tipo cisterna

84 tractocamiones

49 camiones recolectores

11 bombas despachadoras

4 tanques

Adicionalmente, fueron asegurados alrededor de 500 mil litros de combustible, así como metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo.

Capturan a Jesús Manuel "El Bebo", presunto operador de facción del Cártel del Golfo (Especial)

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del Gobierno de México para combatir el mercado ilícito de hidrocarburos, afectar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales y detener a personas presuntamente involucradas en estas actividades.

Las autoridades indicaron que los operativos forman parte de las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para mantener acciones permanentes contra las redes relacionadas con el contrabando de hidrocarburos.