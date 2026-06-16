Autoridades federales y estatales detuvieron en Colima a Valdemar “N”, alias “Valdo”, identificado como un operador del Cártel del Golfo y considerado un objetivo prioritario en Estados Unidos.

De acuerdo con la información, “Valdo” habría ocupado una posición relevante dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pero, tras desacuerdos internos, se unió al Cártel del Golfo.

Capturan en Colima a “Valdo”, operador del Cártel del Golfo buscado por Estados Unidos (Captura de pantalla)

Detienen a “Valdo”, operador del Cártel del Golfo en Colima buscado por Estados Unidos

Tras trabajos de inteligencia e investigación, elementos de seguridad detuvieron a Valdemar Rivera a Valdo, alias “Valdo”, señalado como responsable de coordinar el trasiego de droga hacia Estados Unidos.

Información señala que “Valdo” ha logrado llevar toneladas de metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, además de ser un generador de violencia en México y autor de múltiples homicidios en ambos países.

El “Valdo” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima para determinar su situación jurídica, pues tiene una orden de extradición vigente en Estados Unidos.

Como parte del mismo operativo donde se capturó al “Valdo”, personal de seguridad realizó acciones de inteligencia en la localidad de La Presa, municipio de Ixtlahuacán, donde fueron detenidos Ramón “N” y Cristina “N”.

Ramón “N” tanbién fue detenido en Colima (Captura de pantalla)

En la operación de seguridad habían participado elementos de: