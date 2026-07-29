Canal Once volvió a advertir en un comunicado que está en riesgo de perder su acervo histórico tras la toma de sus instalaciones por un “reducido grupo de paristas“.
El invaluable acervo audiovisual de Canal Once corre el peligro de sufrir daños a causa de la ocupación de sus instalaciones por un reducido grupo de paristas.Canal Once
La televisora resaltó que se trata de uno de los acervos audiovisuales más importantes del país, integrado por 67 años de historia nacional y reconocido por su valor educativo y cultural.
Además, agregó que las demandas que originalmente habían presentado los estudiantes inconformes se desvirtuaron al haber ocupado sus instalaciones.
Canal Once advierte que ocupación de sus instalaciones desvía demandas estudiantiles
En su comunicado del 28 de julio, Canal Once resaltó que, por su trabajo como la mejor televisora educativa y cultural, la emisora del IPN ha recibido dos veces el máximo galardón de la UNESCO.
En ese contexto, alertó que especialistas en digitalización de archivos, en movimientos sociales, así como cronistas y escritores como Fabrizio Mejía y Pedro Miguel, han manifestado su preocupación.
Los académicos señalan que las supuestas demandas educativas se han desvirtuado hacia la toma de un canal de televisión emblemático, poniendo en riesgo un valioso acervo cultural.
Debido a que aparentes demandas educativas se han desvirtuado hacia la toma de un canal de televisión emblemático, cuyo imprescindible resguardo de parte de la memoria reciente del país, carece del cuidado necesarioCanal Once
Canal Once destaca sus 67 años de historia audiovisual
Canal Once también señaló que su videoteca resguarda 67 años de historia audiovisual de México y constituye el acervo más antiguo de la televisión pública nacional.
Dentro de este invaluable acervo destacó:
- El archivo audiovisual de Cristina Pacheco, inscrito por la UNESCO
- “Hoy en la cultura”, el primer programa cultural en la televisión mexicana
- La famosa clase de matemáticas con la que Canal Once inició transmisiones el 2 de marzo de 1959
- Programas culturales, educativos y científicos