Una nueva polémica envuelve al partido guinda, pues la Cámara de Diputados detectó un cobro por más de 100 millones de pesos a manos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con un reportaje de El Universal, más de la mitad de los 253 diputados y diputadas de Morena cobraron 74 mil 558 pesos mensuales por los conceptos de:

Atención ciudadana

Asistencia legislativa

Sin embargo, Morena no ha comprobado la existencia de oficinas de atención a la ciudadanía para poder justificar su millonario cobro de 100 MDP desde la Cámara de Diputados.

Morena habría recibido 100 MDP por concepto de “atención ciudadana” sin comprobar la existencia de las oficinas (Internet)

Morena habría recibido 100 MDP por concepto de “atención ciudadana” sin comprobar la existencia de las oficinas

De acuerdo con El Universal, fue la propia coordinación del grupo parlamentario de Morena quien detectó el millonario cobro de 100 millones de pesos y exigió a cada diputado comprobar el uso de ese recurso.

Según establece el artículo 8, fracción 15 del reglamento interno de la Cámara de Diputados, para poder cobrar 100 MDP los diputados debían demostrar la existencia de las oficinas de atención ciudadana.

“serán obligaciones de los diputados y diputadas mantener un vínculo permanente con sus representados, a través de una oficina física y/o virtual de enlace legislativo en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo”

Además de sus 74 mil 558 pesos mensuales, los diputados de Morena también cobraron 58 mil 297 pesos para la realización de sus informes legislativos, aunque solo el 40% de ellos lo presentaron.

Esto constituye una violación a la fracción 16 del mismo ordenamiento, la cual señala que es obligación de los diputados y diputadas presentar un informe anual sobre el desempeño de sus labores.

Diputados de Morena deberán regresar el dinero sino comprueban la existencia de oficinas

En respuesta al cobro de 100 MDP, la coordinación de Morena en San Lázaro solicitó a sus los diputados regresar el dinero otorgado sino justifican los recursos por concepto de atención ciudadana y asistencia legislativa.

La fuente a la que tuvo acceso El Universal, indica lo siguiente:

126 diputados no han podido comprobar la existencia de oficinas por el que cobran 45 mil 786 pesos y 28 mil 772 pesos

60% de los diputados de Morena no han comprobado la realización de sus informes legislativos por el que recibieron 58 mil 297 pesos