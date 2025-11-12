¿Quién es Jaime Humberto Pérez Bernabé? Se trata del legislador de Morena que fue nombrado presidente del Comité de Ética en Cámara de Diputados y de quien de contamos estos detalles:

¿Quién es Jaime Humberto Pérez Bernabé?

¿Qué edad tiene Jaime Humberto Pérez Bernabé?

¿Quién es la esposa de Jaime Humberto Pérez Bernabé?

¿Qué signo zodiacal es Jaime Humberto Pérez Bernabé?

¿Cuántos hijos tiene Jaime Humberto Pérez Bernabé?

¿Qué estudió Jaime Humberto Pérez Bernabé?

¿En qué ha trabajado Jaime Humberto Pérez Bernabé?

Jaime Humberto Pérez Bernabé, diputado de Morena (Jaime Humberto Honestidad Valiente/Facebook)

¿Quién es Jaime Humberto Pérez Bernabé?

Jaime Humberto Pérez Bernabé es un diputado federal integrante de la bancada de Morena, que representa al distrito de Papantla, Veracruz y que fue elegido tras un proceso electoral marcado por cuestionamientos en su registro.

Lo anterior debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró inicialmente improcedente su candidatura, sin embargo Morena lo respaldó y logró que Jaime Humberto Pérez Bernabé apareciera en la boleta federal como aspirante.

En las elecciones federales de 2024, obtuvo el triunfo y con ello se integró a la Cámara de Diputados, consolidando su posición como legislador de mayoría relativa dentro de la bancada morenista.

Sin embargo, su paso por San Lázaro no ha sido destacado y se ha visto marcado por una polémica ocurrida el 8 de noviembre, cuando fue captado dormido en plena sesión de la Cámara de Diputados.

El episodio del diputado dormido se sumó a señalamientos previos sobre su desempeño, incluyendo acusaciones de irregularidades en asesores y disputas políticas en San Lázaro.

A pesar de las controversias, Jaime Humberto Pérez Bernabé fue nombrado presidente del Comité de Ética de la Cámara de Diputados, cargo que asumió por acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Jaime Humberto Pérez Bernabé, diputado de Morena (Jaime Humberto Honestidad Valiente/Facebook)

¿Qué edad tiene Jaime Humberto Pérez Bernabé?

De acuerdo con lo indicado en el Sistema de Información Legislativa (SIL), el diputado de Morena que presidirá la Comisión de Ética, nació el 15 de abril de 1973, por lo que hasta noviembre de 2025 tiene 52 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jaime Humberto Pérez Bernabé?

Si bien Jaime Humberto Pérez Bernabé es bastante activo en sus redes sociales, las publicaciones que suele compartir están enfocadas en su trabajo como legislador y no sobre su entorno familiar, por lo que no se sabe si tiene esposa.

¿Qué signo zodiacal es Jaime Humberto Pérez Bernabé?

Al contar con el dato preciso de la fecha de nacimiento del diputado federal de Morena, se puede determinar con base en el calendario de horóscopos que su signo zodiacal es el de Aries.

¿Cuántos hijos tiene Jaime Humberto Pérez Bernabé?

Como ocurre con el tema del estado civil de Jaime Humberto Pérez Bernabé, no existe información de consulta pública relacionada con su familia, por lo que no sabe si tiene hijos.

¿Qué estudió Jaime Humberto Pérez Bernabé?

En el tema de la formación académica de Jaime Humberto Pérez Bernabé, el registro oficial curricular que se aloja en el SIL establece que el diputado de Morena ha estudiado esto:

Licenciatura en Ingeniería Civil por la Universidad Veracruzana

Diplomado en Administración Pública

Diplomado en Agroforestería

Diplomado en Construcción

Jaime Humberto Pérez Bernabé, diputado de Morena (Jaime Humberto Honestidad Valiente/Facebook)

¿En qué ha trabajado Jaime Humberto Pérez Bernabé?

En lo que respecta a la experiencia laboral con la que cuenta el nuevo presidente del Comité de Ética en Cámara de Diputados, la información oficial del SIL refiere que ha trabajado en estos puestos:

Supervisor residente de obra pública en Poza Rica (1997)

Síndico de Gutiérrez Zamora (1998-2000)

Secretario de Desarrollo Urbano de Papantla (2001-2003)

Auditor técnico de la Contraloría Municipal (2004-2005)

Presidente municipal de Gutiérrez Zamora (2011-2013)

Diputado federal en las legislaturas LXIV, LXV y LXVI

Jaime Humberto Pérez Bernabé, diputado de Morena (Jaime Humberto Honestidad Valiente/Facebook)

Jaime Humberto Pérez Bernabé, fue nombrado presidente del Comité de Ética en Cámara de Diputados

El 11 de noviembre de 2025 el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la integración del Comité de Ética y designó a Jaime Humberto Pérez Bernabé como presidente del órgano disciplinario de San Lázaro.

El mismo día, durante la sesión ordinaria, se formalizó la instalación del Comité de Ética, con Jaime Humberto Pérez Bernabé encabezando la estructura como presidente, por lo que se encargará de estas tareas:

Promover el cumplimiento del Código de Ética entre diputadas, diputados y personal administrativo

Difundir principios de conducta y deberes éticos dentro de la Cámara de Diputados



Prevenir actos contrarios a la ética en sesiones y comisiones

Recibir e investigar quejas por conductas indebidas, como faltas de respeto, ausencias o violencia en el pleno

Impulsar transparencia y publicidad de valores y principios éticos en la actividad legislativa