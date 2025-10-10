Actividad de María Monreal, la hija de Ricardo Monreal de 65 años de edad, está siendo cuestionada luego de que exhibieron que fue a la Semana de la Moda en París 2025.

A ello se le suma que María Monreal habría llegado a la Semana de la Moda de París 2025 con un exclusivo patrocinio que fue exhibido por sus gustosos lujos en compras frecuentes.

María Monreal, hija de Ricardo Monreal, fue a la Semana de la Moda en París 2025 con todo y patrocinio

La actividad de la hija de Ricardo Monreal el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), María Monreal, fue exhibida por el periodista Jorge García Orozco del medio Emeequis, dando a conocer los detalles de su lujosa vida.

Según el periodista y con evidencias que lo respaldan, María Monreal estuvo presente en la Semana de la Moda en París 2025, pues distintos videos la muestran entre los asistentes del evento.

María Monreal, hija de Ricardo Monreal, en la Semana de la Moda en París 2025. (@jorgegogdl)

El periodista señaló que María Monreal fue con un exclusivo patrocinio por Chanel, en un “grupo de excursión” que dio a las seleccionadas una habitación en el hotel Sofitel que tiene un costo de más 22 mil pesos la noche en uno de los cuartos más sencillos.

A ello se le suma que María Monreal obtuvo este patrocinio para ir a la Semana de la Moda en París 2025 gracias a sus compras frecuentes en Chanel en México varios sitios de Latinoamérica.

Pero ¿de dónde obtuvo María Monreal el ingreso? Aunque no se le acusa de usar dinero del erario público para ello, el periodista señala que ella junto a su hermana “eran millonarias desde chiquitas” gracias a la labor política de Ricardo Monreal.

Respecto a sus ingresos, Orozco señaló que María Monreal tiene dos restaurantes “modestos” que no parecieran puedan darle un gran ingreso y que está casada con un chef español.

Hasta el momento, Ricardo Monreal no se ha pronunciado sobre la visita de su hija María Monreal a la Semana de la Moda en París 2025.