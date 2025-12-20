La Cámara de Diputados destinó cerca de 100 millones de pesos para pagar las casetas de los viajes que los legisladores realicen durante tres años, con vigencia hasta el 2027.

De acuerdo con la información, la Cámara de Diputados contrató a la empresa E&I Movilidad México para la prestación del servicio de cobro de telepeaje con dispositivos TAG.

Cámara de Diputados pagará 100 mdp en casetas de legisladores; los detalles

La Cámara de Diputados ha acordado destinar 97 millones 392 mil pesos en la compra de dispositivos electrónicos tipo TAG para pagar las casetas de los legisladores.

Este beneficio entró en vigor desde el 1 de enero de 2025 y será válido hasta el 31 de diciembre de 2027; los casi 100 mdp se destinarán de la siguiente manera:

30 millones de pesos para 2025

32 millones 400 mil pesos para 2026

34 millones 992 mil pesos para 2026

Para el cumplimiento, la Cámara de Diputados adquirió 550 TAG Easytrip a un costo unitario de 65 pesos, aclarando que en la próxima adquisición tendrán un precio de 100 pesos.

Cabe mencionar que se ha señalado que los diputados utilizan el beneficio de peaje para hacer proselitismo, rebasando los trabajos y tareas que realizan como legisladores.