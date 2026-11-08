Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre la detención de “La Pocha” y “El Nazi”, padre e hijo señalados como presuntos integrantes del Cártel del Noreste.

La captura de ambos presuntos operadores criminales se concretó durante tres operativos simultáneos realizados en el municipio fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Harfuch informa la detención de “La Pocha” y “El Nazi”, padre e hijo ligados al Cártel del Noreste (Omar García Harfuch en X)

¿Quiénes son “La Pocha” y “El Nazi” y cuáles son sus nexos con el Cártel del Noreste?

De acuerdo con las investigaciones oficiales difundidas por el Gabinete de Seguridad, Gerardo Javier, alias “La Pocha”, fungía como un operador regional clave del Cártel del Noreste en el sector oriente de Nuevo Laredo.

Las indagatorias lo relacionan con la producción y comercialización de drogas sintéticas, homicidios, secuestros, extorsiones y desaparición de cuerpos, actividades que presuntamente realizaba desde su etapa de vinculación con Los Zetas.

Además, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por los delitos de conspiración y tráfico de drogas.

Por su parte, su hijo, identificado con el alias de “El Nazi”, presuntamente se desempeñaba como jefe de una célula de sicarios perteneciente a Las Tropas del Infierno, considerada el brazo armado del Cártel del Noreste.

Harfuch informa de operativos simultáneos y aseguramiento de armas en Nuevo Laredo

La intervención fue resultado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio permanente de información con agencias de seguridad de Estados Unidos.

Durante los tres operativos y los cateos simultáneos, las autoridades federales aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos útiles, diversas dosis de droga, cuatro vehículos y un inmueble presuntamente utilizado por la célula criminal.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones, junto con la puesta a disposición de los detenidos ante las autoridades correspondientes, buscan debilitar la estructura financiera y operativa de las organizaciones criminales que generan violencia en la región fronteriza del país.