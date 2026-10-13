La Unidad de Investigación Financiera (UIF) respaldó las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos contra una red financiera del Cártel del Noreste.

Así lo señaló la Secretaría de Hacienda, quien resaltó la identificación de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita en los 15 sujetos sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

UIF respalda sanciones de la OFAC al Cártel del Noreste; inicia bloqueo financiero

La UIF respaldó las sanciones de la OFAC a 15 sujetos, 4 personas físicas y 11 empresas, relacionadas con el Cartel del Noreste.

De acuerdo con la UIF, se realizó un análisis en las que se identificaron operaciones con recursos de procedencia ilícita como:

movimientos relevantes en efectivo

transferencias nacionales e internacionales

adquisición de inmuebles, joyas y vehículos de alta gama

Asimismo, resaltó que se incluyó a los 15 sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva para cortar el acceso al sistema financiero.

Esto para preservar los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia de los señalados.

“La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación definitiva de responsabilidad” UIF

Los 15 sujetos sancionados por la OFAC con respaldo de la UF tienen vínculos con el Cártel del Noreste

La OFAC compartió la lista de los 15 sujetos que decidió sancionar por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.

Con el respaldo de la UIF; se sancionó a 4 cuatro personas físicas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste.

Las cuatros personas vinculadas al Cártel del Noreste son:

Gamaliel Garza García: Empresario que encabeza la red corporativa y organiza carreras de caballos; acusado de canalizar fondos ilícitos a campañas de candidatos políticos favorecidos por el cártel. Gamaliel Garza Elías: Hijo de Garza García, implicado en las operaciones cotidianas de las empresas y en el financiamiento electoral ilícito. Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”: Identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios; vinculado también al tráfico de armas. Francisco Javier Inzunza Partida: Despachador de la empresa de transporte de carga de la red, involucrado en la gestión y envío de remolques con cargamentos de cocaína ocultos.

Mientras que las 11 empresas sancionadas por la OFAC son:

Club La Molienda (hipódromo, restaurante y bar utilizado para el lavado mediante el sector hípico). Tamex Leasing / Tamex Logistics (empresa de transporte de carga involucrada en el tráfico de narcóticos). Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V. (empresa de construcción). Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. (empresa de construcción). Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V. (sector de combustible y gas). Gas Energía Confiable, S.A. de C.V. (sector de combustible y gas). Propane Trading Group, S.A. de C.V. (sector de combustible y gas). Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. (transporte de gas). Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA)(empresa de construcción). Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) (empresa de construcción). Cuadra San Dibanh (El establo de carreras de caballos).

Cabe señalar que estas empresas operan en su totalidad en Nuevo Laredo y Tamaulipas, y formarían parte de la operación financiera del Cártel del Noreste, según la OFAC.