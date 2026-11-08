Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó la localización con vida de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, este domingo 8 de noviembre de 2026.

A través de un mensaje en X, el secretario de Seguridad Harfuch informó que tras el trabajo coordinado de Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, se logró la localización del alcalde de Río Bravo.

En este operativo trabajaron diversas fuerzas de seguridad, entre ellas la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y la SSPC.

Localizan con vida a Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Blanco (@OHarfuch)

Harfuch agradece a gobernadores tras localización con vida de Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo

En este mismo mensaje, Omar García Harfuch aprovechó para agradecer la colaboración de los gobernadores de las entidades dónde se inició el operativo para buscar al alcalde de Río Bravo.

Entre ellos:

En tanto, también Omar García Harfuch aprovechó para agradecer el trabajo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el que inició estos operativos de búsqueda del alcalde Miguel Ángel Almaraz.

Aunque al momento no se ha revelado en qué lugar fue localizado con vida Miguel Ángel Almaraz, cabe recordar que sus acompañantes fueron liberados en la carretera San Tiburcio–Vanegas en territorio zacatecano, cerca de los límites con la entidad potosina, vía donde también fueron interceptados.

Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo (Miguel Ángel Almaraz / Facebook)

Así encontraron con vida a Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo

En una fotografía compartida por Harfuch se pude visualizar al alcalde Miguel Ángel Almaraz con un aparente buen estado de salud, vestido con camisa negra, pantalón de mezclilla negro y también unos tenis deportivos del mismo color.

Por ahora no hay más detalles sobre el secuestro y rescate del alcalde de Río Bravo.