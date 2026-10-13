OFAC sanciona a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste.
“La acción de hoy expone la explotación del Cartel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar los ingresos ilícitos y financiar las operaciones del cártel”Scott Bessent, secretario del Tesoro
Por lo que las sanciones de la OFAC incluyen personas y empresas relacionadas con las carreras de caballos Cuarto de Milla, la construcción, el transporte de carga y el sector de petróleo y gas.
“Esta acción marca el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para interrumpir la infraestructura financiera del Cartel del Noreste. El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, sigue comprometido a proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del mal uso por parte de los cárteles violentos”.Scott Bessent, secretario del Tesoro
Estas son las cuatro personas y las 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste sancionadas por la OFAC
Arte las sanciones de la OFAC, las cuatros personas vinculadas al Cártel del Noreste son:
- Gamaliel Garza García: Empresario que encabeza la red corporativa y organiza carreras de caballos; acusado de canalizar fondos ilícitos a campañas de candidatos políticos favorecidos por el cártel.
- Gamaliel Garza Elías: Hijo de Garza García, implicado en las operaciones cotidianas de las empresas y en el financiamiento electoral ilícito.
- Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”: Identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios; vinculado también al tráfico de armas.
- Francisco Javier Inzunza Partida: Despachador de la empresa de transporte de carga de la red, involucrado en la gestión y envío de remolques con cargamentos de cocaína ocultos.
Mientras que las 11 empresas sancionadas por la OFAC, operan en su totalidad en Nuevo Laredo y Tamaulipas, mismas que forman parte del entramado delictivo del Cártel del Noreste, señala la oficina estadounidense; siendo las siguientes:
- Club La Molienda (hipódromo, restaurante y bar utilizado para el lavado mediante el sector hípico).
- Tamex Leasing / Tamex Logistics (empresa de transporte de carga involucrada en el tráfico de narcóticos).
- Construaceros del Fuerte, S.A. de C.V. (empresa de construcción).
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, S.A. de C.V. (empresa de construcción).
- Distribuidora de Gas Económico, S.A. de C.V. (sector de combustible y gas).
- Gas Energía Confiable, S.A. de C.V. (sector de combustible y gas).
- Propane Trading Group, S.A. de C.V. (sector de combustible y gas).
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, S.A. de C.V. (transporte de gas).
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA)(empresa de construcción).
- Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (COPASA) (empresa de construcción).
- Cuadra San Dibanh (El establo de carreras de caballos).