La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste.

“La acción de hoy expone la explotación del Cartel del Noreste del sector de las carreras de caballos para lavar los ingresos ilícitos y financiar las operaciones del cártel” Scott Bessent, secretario del Tesoro

Por lo que las sanciones de la OFAC incluyen personas y empresas relacionadas con las carreras de caballos Cuarto de Milla, la construcción, el transporte de carga y el sector de petróleo y gas.

“Esta acción marca el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para interrumpir la infraestructura financiera del Cartel del Noreste. El Tesoro, en estrecha coordinación con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, sigue comprometido a proteger el sistema financiero de los Estados Unidos del mal uso por parte de los cárteles violentos”. Scott Bessent, secretario del Tesoro

Estas son las cuatro personas y las 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste sancionadas por la OFAC

Arte las sanciones de la OFAC, las cuatros personas vinculadas al Cártel del Noreste son:

Gamaliel Garza García: Empresario que encabeza la red corporativa y organiza carreras de caballos; acusado de canalizar fondos ilícitos a campañas de candidatos políticos favorecidos por el cártel. Gamaliel Garza Elías: Hijo de Garza García, implicado en las operaciones cotidianas de las empresas y en el financiamiento electoral ilícito. Pablo César Guajardo Álvarez, alias “El Takia”: Identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios; vinculado también al tráfico de armas. Francisco Javier Inzunza Partida: Despachador de la empresa de transporte de carga de la red, involucrado en la gestión y envío de remolques con cargamentos de cocaína ocultos.

OFAC sanciona a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste (OFAC)

Mientras que las 11 empresas sancionadas por la OFAC, operan en su totalidad en Nuevo Laredo y Tamaulipas, mismas que forman parte del entramado delictivo del Cártel del Noreste, señala la oficina estadounidense; siendo las siguientes: