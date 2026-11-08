El Gabinete de Seguridad confirmó el secuestro del alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz, así como de sus acompañantes, este domingo 8 de noviembre de 2026.

Tras confirmarse el delito, el Gabinete de Seguridad informó a través de su cuenta oficial de X que comenzó su búsqueda en tres estados de la República.

El alcalde de Río Bravo es buscado junto con sus acompañantes en San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas.

En tanto la Fiscalía de San Luis Potosí y Tamaulipas trabajan para su pronta localización, así como al esclarecimiento de los hechos.

Gabinete de Seguridad confirma secuestro del alcalde Miguel Ángel Almaraz y coordina su búsqueda en tres estados (Gabinete de Seguridad en X)

¿Dónde ocurrió el secuestro del alcalde Miguel Ángel Almaraz?

De acuerdo con los primeros reportes de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, el secuestro del alcalde Miguel Ángel Almaraz fue interceptado por hombres armados, mientras circulaba por la carretera San Tiburcio–Vanegas en territorio zacatecano, cerca de los límites con la entidad potosina.

El secuestro ocurrió el pasado sábado 7 de noviembre, mientras que según el testimonio de una de las personas afectadas, fueron abandonadas sobre la carretera.

Posteriormente, llegaron a Cedral, San Luis Potosí, donde pidieron auxilio a las autoridades.

Después la Guardia Civil Estatal activó un operativo en la zona limítrofe.

Alcalde Miguel Ángel Almaraz sigue sin ser localizado

Pese al inicio de este operativo de búsqueda y algunas versiones extraoficiales de que el alcalde Miguel Ángel Almaraz habría sido localizado, aún no se sabe de su paradero hasta este domingo 8 de noviembre.

Es por ello que el Gabinete de Seguridad en coordinación con las fiscalías de San Luis Potosí y Tamaulipas mantienen su búsqueda.

Por el momento se desconoce el móvil de este secuestro ni si en este delito están involucrados personas que estén relacionadas con el crimen organizado, en tanto la búsqueda se mantiene activa para dar con el alcalde de Río Bravo.