Miguel Ángel Bojórquez Franco, de 19 años de edad, desapareció en Tijuana, Baja California, desde hace varios días y lo que se sabe es que el joven le mandó un mensaje a su novia antes de ser llevado.

“No sé a dónde me van a llevar”. Mensaje de Miguel Ángel Bojórquez Franco

De acuerdo con la información, Miguel Ángel Bojórquez Franco salió de su casa con la intención de ver una oferta de trabajo, sin embargo, hasta la fecha se desconoce el paradero del joven.

Ficha de búsqueda de Miguel Ángel Bojórquez Franco. (Redes sociales)

El pasado jueves 16 de octubre, Miguel Ángel Bojórquez Franco salió en busca de trabajo y el último mensaje que envió fue a su novia diciendo que no sabía a dónde lo estaban llevando.

Junto a este mensaje, Miguel habría adjuntado su ubicación en tiempo real, que en ese momento se encontraba cerca de Estados Unidos, por lo que su familia teme que haya sido víctima de algún “pollero”.

Último mensaje de Miguel Ángel Bojórquez Franco (Redes sociales)

Por otra parte, la familia de Miguel Ángel Bojórquez Franco pide reportar cualquier información que ayude a conocer su paradero; las señas particulares del joven de Tijuana son: