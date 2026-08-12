Andrés Manuel López Beltrán, Secretario de Organización de Morena, compartió cómo fueron sus recorridos por Tabasco y celebró que fue recibido por ser hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La gente me recibe muy bien… me dicen: lo recibimos a usted porque es hijo de Andrés Manuel López Obrador” Andrés Manuel López Beltrán

En entrevista para Ganso Informativo, el hijo de AMLO resaltó que desde el Consejo Nacional de Morena se llamó a los militantes a visitar sus estados y realizar asambleas informativas para la defensa de la soberanía y de la Cuarta Transformación ante los “ataques a medios de comunicación”

De acuerdo con Andrés Manuel López Beltrán, la gente lo ha recibido “muy bien” y hasta el momento no le han hecho ningún mal comentario gracias al cariño de la gente por AMLO.

Asimismo, resaltó que estos recorridos no son bajo ningún motivo precampaña y acusó a quienes han hecho dichos señalamientos de sólo buscar a la ciudadanía cuando necesitan de su apoyo.

Andrés Manuel López Beltrán celebra cariño del pueblo de Tabasco hacia AMLO

Andrés Manuel López Beltrán compartió que durante sus recorridos en Tabasco fue bien recibido en las casas de los habitantes gracias al cariño que le tienen a su papá, el expresidente AMLO.

De acuerdo con el Secretario de Organización de Morena, la gente le compartió que lo recibieron solo porque a AMLO “lo queremos mucho en este estado”.

“Me dicen: lo recibimos a usted porque es hijo de Andrés Manuel López Obrador y no a todos los políticos los recibimos así pero a Andrés Manuel López Obrador lo queremos mucho en este estado y por eso es que lo vamos a escuchar” Andrés Manuel López Beltrán

Asimismo, resaltó que este recibimiento que obtuvo gracias a que es hijo de AMLO no solo le abrió la puerta de todos los domicilios, sino que también lo hizo a la posibilidad de “informar a la población”.

“A mí me ayuda mucho porque es la llave que me abre la puerta de todos los domicilios y ya abriendo la puerta nos sirve para informar a la población” Andrés Manuel López Beltrán

Además, agradeció el apoyo que ha recibido ya que este recorrido fue su primera experiencia y “ no he recibido hasta ahora un mal comentario, la gente me recibe muy bien”.

Andrés Manuel López Beltrán asegura que no está en precampaña; señala a políticos por no acercarse a la gente

Por otra parte, Andrés Manuel López Beltrán reclamó que los políticos que han señalado supuestos actos de precampaña por sus recorridos por Tabasco no están cerca del pueblo.

El hijo de AMLO resaltó que los políticos deben de estar en comunicación con la ciudadanía y dar la cara.

Por ello, los políticos que no lo hacen es porque “ellos están acostumbrados a ver a la gente cuando necesitan de la gente”.