Durante la conferencia mañanera de este martes 11 de agosto, se precisó que por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se tendrá un despliegue permanente de la Sedena para la vigilancia de aguacates en Uruapan, Michoacán, apuntó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional precisó que para el despliegue de Uruapan ya operan 8 mil elementos en la zona, sumando mil 500 efectivos adicionales, los cuales protegerán a aguacateros en Uruapan.

Sedena brindará protección a 17 empacadoras de aguacate, así será el despliegue

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Sedena se brindará protección a 17 empacadoras de aguacate con una base de operaciones en cada instalación de los municipios de Tingüindín, Tocumbo y Peribán de Michoacán.

Mientras que en Uruapan, la Sedena establecerá un Centro Regional de Fusión de Inteligencia, junto a 29 bases de operaciones con 870 efectivos en zonas de Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán, esto como parte de la estrategia que promovió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Para la seguridad en las vías del estado, Ricardo Trevilla Trejo explicó que se tendrá un despliegue de 228 elementos y 48 vehículos de la Guardia Nacional, por lo que las rutas contempladas por ahora serán:

Jiquilpan-Tocumbo

Tingüindín-Jacona

Peribán-Tancítaro

Peribán-Uruapan

Por otra parte, la Sedena también estará apoyando a trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en Zamora, Cotija, Pajacuarán, Buenavista y Aguililla.

Bajo una coordinación desde Uruapan por el comandante de la 21 Zona Militar con representantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Marina.