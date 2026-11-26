El Gabinete de Seguridad informó sobre la captura de Fernando, alias “Chapo Félix”, identificado como presunto operador de las Fuerzas Especiales Zambada, una célula vinculada a la facción de Los Mayos.

La detención se llevó a cabo en Tamazula, Durango, como resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante las acciones en Durango también fueron detenidas otras personas presuntamente relacionadas con esta organización criminal y se aseguraron armas, municiones y equipo táctico.

Cae el “Chapo Félix”, presunto líder de Fuerzas Especiales Zambada

El “Chapo Félix” fue detenido en Tamazula, Durango y es presunto líder de una célula delictiva denominada Fuerzas Especiales Zambada, una facción de “Los Mayos”.

Durante el operativo se aseguraron armas largas, ocho cargadores, 260 cartuchos y chalecos balísticos.

Capturan a el Chapo Félix (X/@GabSeguridadMX)

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