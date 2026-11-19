Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron un inmueble y un vehículo vinculados al grupo criminal de Los Mayos.

A través de un mensaje compartido en redes sociales, la Sedena resaltó que las acciones se concretaron el miércoles 17 de noviembre durante un operativo que se desplegó en Tijuana.

Además de asegurar el inmueble y el vehículo vinculado a Los Mayos, las autoridades decomisaron una fuerte cantidad de droga que representa un duro golpe contra la facción delictiva.

Asegura Sedena inmueble y vehículo en Tijuana; apuntan a vínculos con Los Mayos

Personal del Ejército Mexicano en colaboración con la Fiscalía General de la República (FGR) desplegó un operativo en Tijuana que permitió asegurar un inmueble y un vehículo.

En torno a las acciones realizadas el 17 de noviembre, la Sedena explicó que se ejecutaron en cumplimiento de una orden técnica de investigación alrededor del domicilio particular.

Al ingresar al inmueble en la Colonia Vista de Palmillas III, los elementos detectaron un automóvil blindado que pertenece a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

En seguimiento al operativo, el vehículo fue asegurado, mismo caso del inmueble que quedó a disposición de la FGR para las investigaciones y las acciones periciales pertinentes.

A pesar del alcance del operativo de la Sedena que se ejecutó en Tijuana contra la facción criminal de Los Mayos, no se reportó ninguna persona detenida.

Operativo permitió decomiso de fuerte cantidad de droga

Al informar sobre el aseguramiento de un inmueble y un vehículo vinculados a Los Mayos, la Sedena indicó que en las acciones también se logró el decomiso de una fuerte cantidad de droga.

En torno al punto, la dependencia sostuvo que dentro del domicilio también se localizaron cerca de 500 kilos de una sustancia con las características de la metanfetamina.

Decomiso de droga en operativo contra Los Mayos en Tijuana (@Defensamx1/X )

Sobre los efectos de dicho decomiso, la Sedena sostuvo que la pérdida del enervante ilegal para Los Mayos se traduce en una afectación económica estimada de 134.6 millones de pesos.

Ante ello, aseveró que se lograron “debilitar las capacidades operativas y logísticas” de la organización criminal, además de que se evita que las drogas lleguen a las calles.