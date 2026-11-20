La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo en Sinaloa a dos objetivos prioritarios vinculados a la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, identificados como Jesús “N”, alias “Chendo”, e Irving “N”, alias “Pagador”.

El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la sindicatura de Mazate de los López, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.

Además de la captura de los presuntos líder y jefe operativo, las fuerzas federales detuvieron a otros cuatro hombres y aseguraron armamento y diversas dosis de droga.

Los seis detenidos fueron trasladados posteriormente a la Ciudad de México (CDMX).

Semar detiene a Chendo y Pagador, vinculados a Los Mayos; los traslada a CDMX (Cortesía/Semar)

Así fue el traslado de Chendo y Pagador a la CDMX

Tras informarles sobre sus derechos de ley en Sinaloa, personal de la Semar y de la FGR realizó el traslado vía aérea de los seis detenidos a la Base Aeronaval del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Semar detiene a Chendo y Pagador, vinculados a Los Mayos; los traslada a CDMX (Cortesía/Semar)

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Marina este 20 de noviembre, los presuntos integrantes del grupo delictivo, así como el material bélico y los narcóticos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes en la capital del país, que determinarán su situación jurídica.

Semar detiene a Chendo y Pagador, vinculados a Los Mayos; los traslada a CDMX (Cortesía/Semar)

Gabinete de Seguridad detiene a Chendo y Pagador en Sinaloa

Las detenciones de Chendo y Pagador forman parte de la estrategia federal encabezada por el Gabinete de Seguridad para desarticular células generadoras de violencia y frenar las actividades ilícitas de las organizaciones criminales que operan en Sinaloa.

Mediante este despliegue conjunto entre fuerzas navales, ministeriales y policiales, las dependencias federales reiteraron su compromiso de mantener los recorridos de vigilancia y las labores de inteligencia para debilitar las estructuras delictivas en la entidad y contribuir a garantizar condiciones de paz.

Semar detiene a Chendo y Pagador, vinculados a Los Mayos; los traslada a CDMX (Cortesía/Semar)