La Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvo en Sinaloa a dos objetivos prioritarios vinculados a la facción de Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, identificados como Jesús “N”, alias “Chendo”, e Irving “N”, alias “Pagador”.
El operativo se llevó a cabo en las inmediaciones de un domicilio ubicado en la sindicatura de Mazate de los López, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación.
Además de la captura de los presuntos líder y jefe operativo, las fuerzas federales detuvieron a otros cuatro hombres y aseguraron armamento y diversas dosis de droga.
Los seis detenidos fueron trasladados posteriormente a la Ciudad de México (CDMX).
Así fue el traslado de Chendo y Pagador a la CDMX
Tras informarles sobre sus derechos de ley en Sinaloa, personal de la Semar y de la FGR realizó el traslado vía aérea de los seis detenidos a la Base Aeronaval del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Marina este 20 de noviembre, los presuntos integrantes del grupo delictivo, así como el material bélico y los narcóticos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades ministeriales competentes en la capital del país, que determinarán su situación jurídica.
Gabinete de Seguridad detiene a Chendo y Pagador en Sinaloa
Las detenciones de Chendo y Pagador forman parte de la estrategia federal encabezada por el Gabinete de Seguridad para desarticular células generadoras de violencia y frenar las actividades ilícitas de las organizaciones criminales que operan en Sinaloa.
Mediante este despliegue conjunto entre fuerzas navales, ministeriales y policiales, las dependencias federales reiteraron su compromiso de mantener los recorridos de vigilancia y las labores de inteligencia para debilitar las estructuras delictivas en la entidad y contribuir a garantizar condiciones de paz.