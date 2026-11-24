El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Samuel N, identificado como integrante de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y señalado de dedicarse a la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.
La captura se llevó a cabo como parte del reforzamiento de la seguridad en el estado y de los trabajos de inteligencia e investigación en las zonas de Quilá y Eldorado, donde presuntamente operaba este objetivo criminal.
En el operativo participaron elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Así detuvieron a Samuel N, ligado a Los Mayos del Cártel de Sinaloa
De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, la detención de Samuel N se llevó a cabo durante patrullajes de vigilancia terrestre y aérea en las inmediaciones de Vado Hondo, en el municipio de Cosalá, Sinaloa.
Durante estas labores, los efectivos de seguridad identificaron al señalado y procedieron a detenerlo.
En el operativo se aseguró un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas que contenían una sustancia granulada con características propias de una droga sintética.
Tras su captura, a Samuel N se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, junto con los objetos asegurados, quien determinará su situación jurídica.
Gabinete de Seguridad refuerza acciones contra grupos criminales en Sinaloa
Tras la detención de Samuel N, ligado a Los Mayos y señalado de participar en la producción de drogas sintéticas en Sinaloa, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso con la seguridad en el estado.
Asimismo, destacó que mantendrá la coordinación y el intercambio de información de inteligencia entre las instituciones para combatir a los grupos delictivos y contribuir a la seguridad de la población.