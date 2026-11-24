El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Samuel N, identificado como integrante de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa y señalado de dedicarse a la producción de drogas sintéticas en Sinaloa.

La captura se llevó a cabo como parte del reforzamiento de la seguridad en el estado y de los trabajos de inteligencia e investigación en las zonas de Quilá y Eldorado, donde presuntamente operaba este objetivo criminal.

En el operativo participaron elementos de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Gabinete de Seguridad captura a Samuel N, ligado a Los Mayos (Gabinete de Seguridad en X)

Así detuvieron a Samuel N, ligado a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, la detención de Samuel N se llevó a cabo durante patrullajes de vigilancia terrestre y aérea en las inmediaciones de Vado Hondo, en el municipio de Cosalá, Sinaloa.

Durante estas labores, los efectivos de seguridad identificaron al señalado y procedieron a detenerlo.

Gabinete de Seguridad captura a Samuel N, ligado a Los Mayos (Gabinete de Seguridad )

En el operativo se aseguró un arma larga, dos cargadores abastecidos y dos bolsas que contenían una sustancia granulada con características propias de una droga sintética.

Tras su captura, a Samuel N se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, junto con los objetos asegurados, quien determinará su situación jurídica.

Gabinete de Seguridad captura a Samuel N, ligado a Los Mayos (Gabinete de Seguridad )

Gabinete de Seguridad refuerza acciones contra grupos criminales en Sinaloa

Tras la detención de Samuel N, ligado a Los Mayos y señalado de participar en la producción de drogas sintéticas en Sinaloa, el Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso con la seguridad en el estado.

Asimismo, destacó que mantendrá la coordinación y el intercambio de información de inteligencia entre las instituciones para combatir a los grupos delictivos y contribuir a la seguridad de la población.