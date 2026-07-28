El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que plantea la revisión de las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno de México, entre ellas la de Francisco García Cabeza de Vaca.

De acuerdo con el fiscal Todd Blanche, la posibilidad de revisar estas solicitudes de extradición están abiertas; de acuerdo con el gobierno mexicano, suman 269 desde 2018.

Estados Unidos podría revisar solicitud de extradición contra García Cabeza de Vaca

El fiscal Todd Blanche aceptó que Estados Unidos no ha honrado las solicitudes de extradición hechas por el gobierno de México.

Durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, abrió la puerta al análisis de dichas solicitudes, entre ella la de Francisco García Cabeza de Vaca, quien actualmente reside en Texas.

A pregunta expresa sobre esta solicitud de extradición, el fiscal de Estados Unidos señaló: “no tengo los detalles, pero deberían revisarse tales peticiones, claro”.

Cabe recordar que Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta acusaciones por su presunta relación con el crimen organizado, así como por:

Lavado de dinero

actividades ilícitas

A pesar de los señalamientos que lo relacionen con actividades delincuenciales, García Cabeza de Vaca rechazó los señalamientos en su contra y ha asegurado que no se encuentra prófugo y señaló al gobierno federal de difundir información incorrecta para afectar su situación jurídica.