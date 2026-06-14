La presidenta Claudia Sheinbaum visitó el estado de Aguascalientes para entregar la Beca Rita Cetina, un programa dirigido a apoyar a niñas y niños con útiles y uniformes escolares.

Durante el evento, la presidenta destacó que el objetivo del programa es reducir desigualdades y garantizar que ningún menor quede fuera de la escuela por falta de recursos.

Claudia Sheinbaum también subrayó que la educación es una de las prioridades de su gobierno y que este tipo de apoyos buscan aliviar la carga económica de las familias mexicanas.

Claudia Sheinbaum entrega de becas Rita Cetina (Redes Sociales)

Claudia Sheinbaum entrega Beca Rita Cetina en primaria “Semblanza Nacional”

Durante la visita de Claudia Sheinbaum a Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez resaltó su presencia en la primaria “Semblanza Nacional”, ubicada en Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

“Desde Aguascalientes seguimos sumando esfuerzos y trabajando en equipo para que niñas, niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, permanezcan en las aulas y puedan alcanzar sus sueños, indicó la gobernadora.

La visita de Claudia Sheinbaum estuvo marcada por el recibimiento de maestros, padres de familia y estudiantes, quienes recibieron la tarjeta de la Beca Rita Cetina que consta de 2,500 pesos anuales para nivel primaria.

De acuerdo con las estimaciones, más de 14 millones de estudiantes de Educación Básica recibirán el apoyo durante 2026, con una inversión de 136 mil 627 millones de pesos.