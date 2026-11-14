Carlos Alonso Castillo Pérez es un político mexicano de Morena y diputado federal por representación proporcional de la Ciudad de México en la LXVI Legislatura. También ha ocupado cargos en el Congreso capitalino y en la administración pública de Coyoacán, donde nació.

Su nombre destacó el 13 de noviembre de 2026, cuando fue designado representante propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en sustitución de Guillermo Santiago. Su nombramiento fue anunciado por el partido y ratificado durante una sesión extraordinaria del Consejo General del instituto.

¿Quién es Carlos Castillo?

Carlos Alonso Castillo Pérez es un político mexicano originario de Coyoacán, Ciudad de México, con más de una década de participación en cargos públicos y actividades partidistas. Es conocido por su paso por el Congreso de la Ciudad de México y por llegar a la Cámara de Diputados federal en 2024 como legislador de representación proporcional.

Entre sus responsabilidades legislativas destaca la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. También ha participado en asuntos relacionados con Coyoacán y la Ciudad de México, además de asumir en noviembre de 2026 la representación de Morena ante el INE.

¿Qué edad tiene Carlos Castillo?

Carlos Alonso Castillo Pérez tiene 46 años. Nació el 3 de diciembre de 1979 en Coyoacán, Ciudad de México.

¿Carlos Castillo tiene pareja?

Carlos Castillo no ha hecho pública información verificable sobre su situación sentimental, por lo que se desconoce si actualmente tiene pareja, esposa o novia.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Castillo?

Carlos Castillo es Sagitario, debido a que nació el 3 de diciembre. Este signo pertenece al elemento fuego y suele asociarse con características como la energía, el entusiasmo, la ambición y la disposición para asumir retos.

¿Carlos Castillo tiene hijos?

Los perfiles institucionales y las publicaciones disponibles sobre el legislador se concentran en su trayectoria política y profesional.

¿Qué estudió Carlos Castillo?

Carlos Castillo cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿En qué ha trabajado Carlos Castillo?

Carlos Castillo ha desarrollado su trayectoria en la administración pública, la política partidista y la representación legislativa. Su carrera incluye cargos de asesoría en Coyoacán, una diputación local en la Ciudad de México y su incorporación a la Cámara de Diputados federal en 2024.

Entre los cargos y responsabilidades que ha desempeñado se encuentran: