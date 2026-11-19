La Fiscalía de la CDMX ya investiga la muerte de un padre quien viajaba con su hijo tras un accidente por un bache ocurrido el 18 de noviembre de 2026 sobre Eje 3 Oriente, Francisco del Paso y Troncoso, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la información, el accidente en CDMX en donde un padre murió y su hijo resultó herido, estaría relacionado con un bache en la vialidad; el hecho provocó críticas contra el Gobierno capitalino por las condiciones en las que se encuentran algunas calles de la ciudad.

Gobierno de CDMX lamenta muerte de padre en accidente por bache

A través de una tarjeta informativa identificada como SECGOB/042-2026, la Secretaría de Gobierno de la CDMX expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y solidaridad con las personas afectadas.

El documento, fechado el 18 de noviembre, señala que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente del padre y su hijo a causa de un bache.

Muere un padre y su hijo tras pasar por un bache en CDMX (Gobierno de la CDMX)

Asimismo, el Gobierno capitalino aseguró que, por instrucciones de la jefa de Gobierno, mantiene comunicación y acompañamiento con la familia para brindar la atención y el apoyo necesarios.

Sin embargo, el caso generó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la falta de mantenimiento de las vialidades y señalaron una presunta negligencia de las autoridades.

Entre las críticas también surgieron comentarios sobre la prioridad que el gobierno da a programas sociales, como la entrega de gallinas, mientras persisten los problemas de infraestructura y los baches en distintas calles de la CDMX que provocan a diario accidentes, como el ocurrido con un padre y su hijo.